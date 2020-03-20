تدابير وقائية لمجابهة كورونا في مخيمات المُهجّرين من عفرين

وقال الرئيس المشترك لمخيم برخدان شيخو إبراهيم "في البداية رشت البلدية مواد معقمة على جميع الخيم والمحال التجارية والشوارع داخل المخيم ".

وفي إجراء احترازي، منعت الزيارات بين المخيمات المنتشرة في مقاطعات الشهباء، وقال إبراهيم "منعنا زيارات الأهالي لبعضهم من خارج المخيم إلى داخله، وكذلك منعنا التجمعات داخل المخيم، ويشترط ذهاب فرد واحد إلى السوق من كل عائلة".

وناشد إبراهيم القاطنين داخل المخيم بالحفاظ على نظافة كل الأماكن.

قالت فاطمة مصطفى المُهجّرة العفرينية القاطنة في مخيم برخدان في مقاطعة الشهباء "نتفاعل مع الإجراءات التي تقوم بها لجنة الصحة لمنع انتشار الفيروس، ونراها إيجابية ".

وعدّ المُهجّر محرم حسكو، التدابير المتخذة "فعالة وناجحة".

وقالت حورية محمد إحدى مُهجّرات مقاطعة عفرين والقاطنة في مخيم سردم، "لجنة الصحة والبلدية تقومان بواجبهما على أكمل وجه".

(م)

ANHA