تدابير واحتياطات في إقليم عفرين في سبيل إنجاح الموسم الزراعي

في الأيام القليلة القادمة، سيبدأ المزارعون بجني محصولهم من القمح والشعير وأنواع أخرى من الحبوب.

وتماشياً مع ذلك، تتخذ الهيئات الزراعية في أقاليم شمال وشرق سوريا تدابيرها اللازمة لإنجاح الموسم الزراعي، بعد أن شهد في العام المنصرم حرائق مفتعلة أدت إلى خسائر كبيرة.

وخلال لقاء مع الإدارية في هيئة الزراعة في إقليم عفرين إيمان حسين قالت "اقترب موسم حصاد القمح والشعير، أخذنا احتياطاتنا من كافة الجوانب، تفادياً لنشوب الحرائق في الحقول"، حيث شكلت الهيئة لجنة مؤلفة من" فوج الإطفاء، بلدية الشعب والكومينات" للعمل على متابعة أمور الحصاد والعمل في حال نشوب أي حريق أو طارئ.

وتابعت إيمان: على الرغم من الإمكانات القليلة المتوفرة لدينا لأن سيارات الإطفاء لدينا عبارة عن صهاريج مياه صغيرة، إلا أننا قمنا بتوفير هذه الاحتياطات القليلة وتشكيل لجنة مختصة.

وأضافت إيمان قائلة "كما قمنا بحفر خنادق على طول محيط الأراضي المزروعة بالقمح والشعير، وذلك حرصاً على عدم انتقال الحرائق.

أما بخصوص أسعار مادتي القمح والشعير قالت إيمان "لم نحدد أسعار مواد القمح والشعير بعد، وذلك نتيجة الحصار المفروض على المقاطعة، فأسعارها تتعلق بأسعار مادة المازوت المتقلبة".

(سـ)

ANHA