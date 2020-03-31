تدابير احترازية للوقاية من كورونا في مخيم كري سبي

مع الانتشار الكبير لفيروس كورونا في مختلف دول العالم، أكدت الإدارة الذاتية في مناطق شمال وشرق سوريا عدم تسجيل أية حالة إصابة بالفيروس حتى الآن في مناطق الإدارة، وبهدف الوقاية من حدوث أية إصابات أعلنت جملة تدابير احترازية منها حظر التجوال، وشملت التدابير الاحترازية مخيم كري سبي للنازحين الواقع في مدينة تل السمن جنوبي ناحية عين عيسى، حيث طالبت الإدارة من الأهالي عدم الخروج من الخيم.

ومن جملة الإجراءات التي اتخذتها إدارة المخيم للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، بادرت وعن طريق اللجان المعنية إلى تعقيم المخيم، إضافة إلى توزيع مواد التنظيف على الأهالي، ويساهم 30 كوميناً في المخيم في توزيع متطلبات الحياة اليومية على النازحين، كما نظمت إدارة المخيم بالتعاون مع الهلال ومع الأطباء اجتماعاً توعوياً للأهالي حول سبل الوقاية من الفيروس وسبل المحافظة على النظافة، إضافة إلى توزيع منشورات تتضمن إرشادات خاصة بالنظافة الشخصية والعامة وسبل الوقاية.

فيما تم توقيف العملية التعليمية في مدرسة المخيم، حيث كان يشرف 35 معلماً ومعلمة على تعليم 411 طالباً وطالبة، لمنع أي إصابة بالفيروس.

ويتخذ أعضاء الأمن الداخلي التدابير اللازمة، من حيث ارتداء الكمامات والكفوف.

المركز الصحي في المخيم على رأس العمل

ولتعزيز تدابير الوقاية، برز دور المركز الصحي في المخيم، حيث يعمل فيه 10 كوادر طبية، لمختلف الاختصاصات، الداخلية والنسائية وأمراض الأطفال، إضافة إلى وجود صيدلية تابعة للمركز، في ظل تقاعس المنظمات الدولية عن تقديم الخدمات اللازمة للنازحين، فيما تكفلت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بكافة الخدمات بحسب الإمكانات المتوفرة لديها، بما فيها الرعاية الصحية.

وحول افتتاح المركز الطبي ومهامه، قال الدكتور عاكف محمد خلف إن المنظمات الدولية لم تقدم حتى الآن أي دعم أو مساعدة للنازحين، وأضاف "رغم أننا ناشدنا مراراً وتواصلنا مع المنظمات الإنسانية الدولية، إلا أن جميع هذه المنظمات تتصرف وفق الذهنية التجارية، ولا تهتم بمناشدات ومطالب النازحين".

تدابير احترازية في المخيم للواقة من كورونا

الدكتور عاكف خلف تطرق إلى موضوع انتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، وإعلان حظر التجوال في العديد من الدول، وقال "يعاني المخيم من شح في المستلزمات ووسائل النظافة، وعلى الأهالي التعاون بشكل كامل مع الطواقم الطبية والإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، إننا نعمل بالتنسيق مع إدارة المخيم على تنظيم جولات على الأهالي من أجل توعيتهم حول سبل الوقاية من الفيروس، كما عملنا على تطهير وتعقيم المخيم ومحيطه بحسب الإمكانات والمواد المتوفرة لدينا، ونناشد ونظالب جميع الأهالي المقيمين في المخيم بالتعاون معنا، وعدم الخروج من الخيم".

نازي محمد وهي إحدى النازحات في المخيم، أكدت أن الأهالي ملتزمون بعدم الخروج من الخيم، وأضافت: "من أجل حماية أنفسنا وحماية أطفالنا من فيروس كورونا، نحث الأطفال على الاهتمام بنظافتهم".

(ك)

ANHA