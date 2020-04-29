تدابير احترازيّة ووضع حيّ كامل تحت الحجر الصحّي في الحسكة

وفي تصريح له أكّد الرئيس المشترك لهيئة الصحّة في شمال وشرق سوريا الدكتور جوان مصطفى تسجيل حالتين مؤكّدتين للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إقليم الجزيرة.

مصطفى أشار إلى أنّ المصابين هما زوج وزوجة من مدينة الحسكة.

ولمنع تفشّي الفيروس، اتّخذ مجلس مدينة الحسكة والمجلس الصحّي عدداً من التدابير الصحّية والاحترازية، أعلن عنها خلال بيان مشترك .

البيان ألقي من قبل الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الحسكة عبد الغني أوسو، والرئيسة المشتركة لمديرية الصحّة رومندا عيسى وعضو لجنة المتابعة الصحّيّة درباس معمي.

هذا وتشمل الإجراءات والقرارات:

وضع حي العمران الذي ظهرت فيه الحالتان تحت الحجر الكلّي، ووضع المدينة تحت الحجر الجزئيّ.

تنبيه الأهالي عبر مكبّرات الصّوت بضرورة عدم الخروج من المنازل، واتّخاذ طرق الوقاية، وعدم الدّخول إلى منطقة المربّع الأمنيّ للحكومة السّورية.

فيما ناشدو الأهالي أيضاً لعدم السماح لأطفالهم بالخروج إلى الشوارع.

(ه ن/سـ)

ANHA