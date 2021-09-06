تداعيات كارثية ... تركيا أحرقت 35% من غابات باشور كردستان

فتركيا المحتلة لا تهاجم البشر فحسب، أنما يستهدف الطبيعة في كردستان ودمرت خلال السنوات الماضية مساحات شاسعة في حربها ضد القرويين القاطنين بمحاذاة الجبال والوديان بحجة محاربة حزب العمال الكردستاني.

عضو منظمة الطبيعة في كُردستان سردار قراداغ قال لوكالتنا إن الدولة التركية ماضية في استهداف المدنيين الأبرياء، فهي تستهدف الطبيعة وتسعى إلى تدمير البيئة في باشور كردستان.

ونوه قراداغ أنه بحسب التقارير فإن الدولة التركية استخدمت إلى هذه اللحظة الأسلحة الكيماوية والمحرمة دولياً 11 مرة، وقال: "هذه الأسلحة لا تستهدف البشر والكريلا فقط، فهي تدمر البيئة وتستهدف كل الحيوانات الموجودة في تلك الغابات وتقتل الطبيعة".

ولفت قراداغ أنه منذ عام 2015 وإلى نهاية عام 2019 قصفت الطائرات التركية أراضي باشور كردستان أكثر من 698 مرة، كما قصفتها 555 مرة بالمدفعية والأسلحة الثقيلة، وفي عام 2020 وحدها قصفت 1300 مرة بالطائرات والمدفعية والأسلحة الثقيلة.

وعن تأثير القصف التركي على الطبيعة بين قراداغ أنه يؤدي إلى تدمير التربة وتلويثها وحرق الغابات، وتلويث المياه والينابيع والهواء، وقتل جميع أنواع الحيوانات أيضاً، وقال: "الهجمات التركية أدت إلى زيادة نسبة الهجرة من الريف إلى المدينة، فجميع من كان يسكن تلك القرى كان اعتمادهم الأساسي على الزراعة والموارد الزراعية".

ونوه قراداغ أنه في الأيام الماضية قامت تركيا بقصف الأراضي الزراعية في منطقة بنجوين بباشور كردستان، "أدى هذا القصف إلى حرق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وحرق المحاصيل التي تعب عليها المزارعون لأشهر طويلة، ومصدر رزقهم".

وبين قراداغ أن في جنوب كردستان مليونين و 500 آلف دونم غابات طبيعية، و30 آلف دونم غابات صناعية، في السنوات العشر الماضية قامت تركيا بحرق أكثر من مليون و300 آلف دونم من هذه الغابات، أي بمعنى أنها أحرقت وخربت أكثر من 35% من غابات باشور كردستان، وبين: "أن حكومة باشور وأعضاء البرلمان صامتون إلى هذه اللحظة أمام كُل هذه الجرائم".

وعن الصمت المريب للحكومة العراقية، قال قراداغ أن العراق صاحبة سيادة ولها الحق أن تتقدم بدعوى ضد الدولة التركية لمحاسبتها على جرائمها "ولكن للأسف هي أيضاً صامتة فمن المعيب لرئيس الحكومة العراقية الذي يعتبر كُردياً أن يبقى صامتاً حيال هذه الجرائم التي تستهدف أبناء شعبه وقوميته".

وناشد قراداغ الكرد في أجزاء كردستان الأربعة وكل المنظمات المعنية بحماية البيئة أن لا يقفوا صامتين أمام جرائم الدولة التركية، ودعا الشعب الكردي إلى السعي لحماية البيئة وإيقاف جميع أنواع الانتهاكات التي تستهدف الشجر والمياه وتربة كردستان.

(ك)

ANHA