تبرع بمبلغ مالي وعرض أرضه للبيع لتقديم ثمنها لمتضرري الزلزال

في صورة تجسد، روح التكاتف، ومد يد العون لمواجهة الكوارث، بعد الزلزال الذي وقع فجر يوم الاثنين 6 شباط الجاري، ودعماً للمنكوبين في سوريا، أعلنت الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة في 9 شباط، عن حملة " معاً من أجل الإنسانية" والتي ستستمر لغاية 20 شباط، لجمع المساعدات للمتضررين، ونصبت خيماً في عموم المدن والنواحي والبلدات.

في خيمة منصوبة في ناحية الشدادي، بمقاطعة الحسكة، تبرع المواطن محمد عبد الخليف 43 عاماً من قرية علوص في الريف الغربي، بمبلغ مالي، وعرض أرضه الزراعية للبيع، ليقدم ثمنها أيضاً للمتضررين.

وقال الخليف لوكالتنا الذي كان يتابع عملية جمع المساعدات تحت الخيمة: "تبرعت بما في جيبي وأعرض أرضي للبيع للتبرع بقيمتها الكاملة لأهالينا المتضررين في الزلزال وهذا أقل من الواجب تجاههم، وأنا أنتظر بيعها لتقديم ثمنها لصندوق الخيمة".

مشيراً إلى أن مساحة أرضه تبلغ 128 دونماً زراعياً، وكانت قد بلغت قيمتها المالية في وقت سابق ما يقارب ٨٠ مليوناً.

(م ح)

ANHA