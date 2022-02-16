تبلغ من العمر 100 عام وتتمنى رؤية القائد عبد الله أوجلان مجدداً

العديد من العلماء والفلاسفة خرجوا لإدارة أممهم، لكن لم يتمكن أي أحد منهم أن يقدم للمرأة بقدر ما قدمه القائد عبد الله أوجلان لها، وهذا ما أثر بشكل جلي على ثورة المرأة في روج آفا وشمال وشرق سوريا.

في منزل المسنة نافية درويش البالغ عمرها 100عاماً، يتوسط جدران إحدى غرفها صور معلقة للقائد عبد الله أوجلان، وبجانبها لوحة مكتوبة عليها إحدى أقوال القائد أوجلان عن المرأة، إذ يقول فيها: "أملي الكبير هو أن تستطيع المرأة تنظيم نفسها، مشكلتي الكبرى هي كيف أن المرأة في تلك الأرض وفي تلك الجغرافية كانت آلهة، والآن منسية والحياة أصبحت بمثابة مقبرة بالنسبة لها، لهذا السبب بدأت النضال من أجل الحرية وعلى هذا الأساس وصلنا أنا ونضالي إلى المرأة وبالنسبة لي قضية المرأة أهم من الأرض والثقافة، كنت ولا زلت أناضل من أجل حرية المرأة"، وعلى يسار اللوحة صوراً لولدها وحفيديها الذين استشهدوا على ذرى جبال كردستان وروج آفا.

وتنحدر نافية درويش أم لـ شابة واحدة و7 شبان من قرية القصايب التابعة لناحية تل حميس في مقاطعة قامشلو شمال وشرق سوريا.

اجتمعت المسنة نافية درويش بالقائد عبد الله أوجلان في غرفة مكدسة بالكتب التاريخية والدينية والفلسفية، حدث ذلك أثناء ذهابها إلى العاصمة السورية دمشق لاستعادة ابنها أنور رمضان سليمان، الاسم الحركي (شيار) جديد العهد في حركة حرية كردستان، الذي استشهد في منطقة بوطان عام 1998.

وبدلاً من استعادة ابنها، تقرر نافية درويش الانخراط في النضال، عقب أول لقاء جمعها بالقائد عبد الله أوجلان.

الأم وابنها يناضلان معاً

تعيد نافية مشهد لقاءها مع القائد أوجلان في تلك المكتبة، حيث تقول "مع دخوله إلى المكتبة للقراءة انقلبت كل موازيني، تأثرت بشخصيته القوية اللافتة للانتباه وانبهرت بمواقفه الحاسمة، لكن لم أتحدث معه"، مما ترك ذلك أثراً كبيراً عليها، وعوضاً عن إعادة ابنها انضمت هي الأخرى إلى نضال الحركة، كانت نافية آنذاك في عقدها السادس من العمر.

وعن عدم حديثها مع القائد عبد الله أوجلان، حمّلت ذهنية المجتمع "قديماً لم نكن على هذا القدر من الوعي، فقد كتمت العادات والتقاليد على أنفاسنا وقيدتنا"، مضيفة "تقدم القائد نحوي ووضع يديه على رأسي عدة مرات، ارتعشت ولم أتكلم من هول الصدمة".

ناضلت نافية درويش سراً في المجال التنظيمي في بدايات تأسيس حركة حرية كردستان، حيث بدأت بعقد الاجتماعات للأهالي، وتنظيم المحاضرات، والاستماع إلى تسجيلات صوتية للقائد أوجلان. إلى جانب توزيع المناشير، عملت على قطاف محصول القطن، وزراعة القمح وجمع التبرعات من أجل إرسالها للمناضلين ضمن حركة الحرية.

ومع اندلاع ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا في الـ 19 تموز 2012، انضمت نافية درويش إلى المؤسسات المدنية، لكن بسبب كبر عمرها وما تعانيه من أمراض لم يعد باستطاعتها مواصلة العمل.

أثناء لقاء وكالتنا مع المسنة نافية درويش، البالغة من العمر الـ 100عام، ضعف ذاكرتها لم تسعفها بذكر كافة تفاصيل اجتماعها بالقائد أوجلان.

'القائد والوطن أثمن وأعظم من النصر '

أوضحت نافية أن القائد عمل من أجل الشعوب المضطهدة، ولم يعمل من أجل شخصه وشخص عائلته، إذ قال القائد آنذاك في كلمته "إن الإنسان الذي يسعى نحو طرق باب الحرية، يستطيع أن يخلق الحياة من الموت"، ذلك في إشارة إلى تضحية الفرد بروحه في سبيل الخلاص من الاستبداد، والانتقال إلى مجتمع حر ديمقراطي.

وأكدت نافية درويش على أن كل يوم يمر على المؤامرة الدولية تكبر معها آلامها، "ولكن ما يقع على عاتقنا هو التصعيد من نضالنا والعمل على تنظيم جماهيرنا وشعبنا، واستكمال المشروع الذي ابتدأه القائد لحرية المرأة والمجتمع معاً".

وتعبر عن مدى ارتباطها بفكر القائد أوجلان وإخلاصها للقضية الكردية بالقول: "قدمت ثلاثة شهداء، ولا أندم على ذلك ومستعدة لتقديم المزيد فداء للقائد والوطن، فهما أثمن وأعظم من النصر".

وصل كل من أنور رمضان سليمان، الاسم الحركي (شيار) ابن نافية درويش، الذي استشهد في منطقة بوطان عام 1998، وحفيديها ياسر رمضان، ومحمد رمضان، خلال ثورة روج آفا إلى مرتبة الشهادة.

تتمنى نافية درويش لقاء القائد عبد الله أوجلان مرة أخرى، حيث تقول عن ذلك "لم أقطع الأمل برؤية القائد أمامي وقد قطعت وعداً على نفسي بأن أرقص وأطلق الزغاريد حتى يصل صوتي إلى عنان السماء فرحاً برؤيته".

(ي م)

ANHA