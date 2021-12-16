تبادل أسرى بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عملية تبادل للأسرى جرت بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا من جهة أُخرى، عند معبر أبو الزندين في ريف حلب الشرقي، بضمانة روسية – تركية، حيث جرى تسليم 5 أشخاص لكل طرف، دون معرفة تفاصيل إضافية حول هوية المفرج عنهم من كلا الطرفين.

وفي تموز من العام الحالي، أشار المرصد السوري، إلى أن عملية تبادل أسرى، جرت بين قوات حكومة دمشق من جهة، ومرتزقة " السلطان مُراد" من جهة أخرى في معبر أبو الزندين الواقع قرب مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، حيث جرى الإفراج عن 5 معتقلين من قبل قوات حكومة دمشق، مقابل 5 مختطفين أفرجت عنهم مرتزقة “السلطان مُراد” التي منعت وسائل الإعلام من دخول المعبر وتغطية عملية التبادل، ولم يتسنى للمرصد السوري معرفة هوية المفرج عنهم من كلا الطرفين إذا ما كانوا مدنيين أم عسكريين، وتفاصيل أُخرى حول اعتقالهم.

(ش ع)