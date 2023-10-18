تبعات عملية حماس على واشنطن وحزب الله

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، تبعات عملية حماس على كل من الولايات المتحدة وعلى حليف إيران في لبنان.

تحمل رحلة بايدن إلى إسرائيل مخاطر على السياسة الأميركية

طار الرئيس بايدن إلى إسرائيل يوم الثلاثاء، لإظهار دعمه للدولة المحاصرة، بعد ساعات من انفجار في مستشفى بغزة أدى إلى مقتل المئات، ما زاد من تأجيج المنطقة ودفع إلى إلغاء قمة مع الزعماء العرب.

وحتى قبل الانفجار الذي وقع في المستشفى، كانت رحلة بايدن المنظمة على عجل إلى إسرائيل محفوفة بالمخاطر الدبلوماسية والسياسية والأمنية. وسوف يزيد ذلك من المخاطر السياسية بالنسبة لبايدن الذي تعهّد في بداية رئاسته بإنهاء "الحروب الأبدية" التي استهلكت الولايات المتحدة على مدى العقدين الماضيين، بينما تعهّد في الوقت نفسه بدعمه الثابت لإسرائيل.

وقال جوناثان بانيكوف، مدير مبادرة سكوكروفت لأمن الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي: "إذا تم الكشف عن أنها كانت ضربة خاطئة من قبل إسرائيل، فسيتم اختبار نفوذ الرئيس على نتنياهو بسرعة".

ومع تزايد المخاوف من احتمال انتشار الصراع عبر المنطقة، تأمل الولايات المتحدة أن تكون رحلة بايدن تحذيراً لأي طرف ثالث، سواء دول أخرى أو جماعات مسلحة مثل حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، بأن الولايات المتحدة مستعدة للتصرف.

وتشكّل رحلة بايدن أيضاً تحدياً سياسياً حيث يسعى لولاية ثانية، وعلى الرغم من أن دعم إسرائيل يحظى بشعبية كبيرة بين الأميركيين بشكل عام في أعقاب هجمات 7 تشرين الأول، فإن بايدن يخاطر بخسارة بعض الدعم من حزبه. وينتقد بعض الديمقراطيين الغارات الجوية الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل فلسطينيين في غزة، وأعربوا عن مخاوفهم بشأن دعم بايدن القوي لإسرائيل قبل الهجوم البري.

وتأتي رحلة بايدن بعد زيارتين منفصلتين لوزير الخارجية أنتوني بلينكن – الذي شارك في جهد دبلوماسي محموم في المنطقة – ووزير الدفاع لويد أوستن أواخر الأسبوع الماضي.

وقال دانييل كيرتزر، السفير السابق لدى إسرائيل ومصر: "إنها واحدة من أكثر مجموعات القضايا تعقيداً التي يمكن تصورها. ستكون الأيام القليلة المقبلة مليئة بالتحديات حقاً. والسؤال الأكثر إلحاحاً هو سؤال إنساني، ولكن على نفس القدر من الأهمية هو عند أي نقطة ستتوحد المنطقة في فهم ضرورة إضعاف حماس".

حزب الله لا يستطيع تحمّل تكاليف حرب شاملة مع إسرائيل

ونقلت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية عن الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، بأن "إيران أبلغت إسرائيل أنها ستضطر إلى التدخل بشكل غير مباشر إذا استمرت العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا يعني أن حزب الله سوف يصعّد هجماته ضد إسرائيل في محاولة لمنع انتصار إسرائيل على حماس، وهو ما قد يؤدي في ظل ظروف معينة إلى تدمير لبنان.

ومع ذلك، هناك العديد من الأشياء المجهولة، ففتح كافة الجبهات ضد إسرائيل ـ من لبنان وسوريا وغزة ـ من شأنه أن يجعل الأميركيين يتدخلون على الأرجح. ونشرت واشنطن مجموعتين قتاليتين من حاملات الطائرات شرق البحر الأبيض المتوسط لإظهار الدعم لإسرائيل، إلى جانب العديد من المدمرات التي لديها القدرة على إسقاط الصواريخ القادمة. وتنتشر القوات الأميركية أيضاً على طول الحدود السورية العراقية، ويمكن أن تحاول منع الميليشيات الموالية لإيران في العراق من دخول المعركة، إذا لزم الأمر.

من المؤكد أن هذا السيناريو الكابوس لا يريده أي من الأطراف الرئيسة ــ الولايات المتحدة، وإيران، وإسرائيل، وحزب الله ــ ولكن المواقف الحالية لا تؤدي إلا إلى زيادة احتمالات التوصل إلى مثل هذه النتيجة. من الممكن أن الجميع يلعبون لعبة حافة الهاوية، ولكن من المعقول أيضاً أن تندلع حرب إقليمية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه وفي ظل اصطفاف إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران وحلفائها، قد يسعى حزب الله إلى تجنب حرب شاملة، وإلا فإن هذا قد يؤدي إلى شرق أوسط جديد حيث ينقلب ميزان القوى ضد إيران. ويبدو أن الوضع الداخلي اللبناني لا يثير اهتمام سوى قِلة من المحللين، ولكنه قد يكون نقطة الضعف الحقيقية التي يواجهها حزب الله.

(م ش)