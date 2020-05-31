تعزيزات وتحصينات.. عمليّة عسكريّة مرتقبة في إدلب

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإنّ القوات الحكومية السورية دفعت بتعزيزات جديدة إلى جبهات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ومحاور الطلحية شرق بلدة تفتناز.

وفي سياق متصل عمدت مرتزقة تحرير الشام إلى تحصين وتعزيز مواقعها في القطاع الجنوبي من الريف الإدلبيّ ومحاور التماس في سهل الغاب، كما قامت القوات التركية بتعزيز وتحصين مواقعها بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كذلك وردت معلومات حول نشر القوات التركية منظومة “دفاع جوي” على قمّة تل “النبي أيّوب” الاستراتيجية في جبل الزاوية.

وتأتي التعزيزات المستمرّة من قبل الطرفين، مع ترقّب لعملية عسكرية جديدة قد تشهدها المنطقة من جديد، في حال فشل المفاوضات الروسية – التركية، حول ملفّات عدة أبرزها طريق حلب – اللاذقية الدولي المعروف بـ “M4” .

(ي ح)