وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلاً عن مصادره، إن قوات الاحتلال التركي عزّزت نقاطها المتقدمة على محاور القتال بـ 37 دبابة ومدرعة (حاملة جند) بدءاً من جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وصولاً إلى محاور ريف حلب الغربي، كما رفعت عدد عناصرها الموجودين على محاور القتال إلى الضعف بعد إدخالهم من النقاط الخلفية، بحسب مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وسعت قوات الاحتلال التركي خلال الفترة الماضية إلى إخلاء كافة النقاط الداخلية من مدينة إدلب، ووضعها على محاور القتال والنقاط الرئيسية من خلفها في ريفي إدلب الجنوبي وحلب الغربي. يتزامن ذلك مع استمرار زيارة وفد للاحتلال التركي رفيع المستوى منذ يومين إلى محاور القتال. ومن المتوقع أن تنتهي جولتهم خلال اليومين القادمين بعد الانتهاء من تفقّد كافة النقاط، والتأكد من الجاهزية الكاملة في الجنود والعتاد.

وبحسب مصادر المرصد، تم رصد دخول تعزيزات عسكرية لقوات حكومة دمشق على 5 دفعات إلى المحاور الشرقية لإدلب خلال الأيام الأخيرة المنصرمة.

وشهد أول أمس استنفاراً لقوات الاحتلال التركي الموجودة ضمن المنطقة المسماة "خفض التصعيد"، حيث شمل الاستنفار كافة النقاط التابعة لها في إدلب، على خلفية زيارة ضابط رفيع المستوى على رأس وفد قيادي من قوات الاحتلال التركي إلى النقاط الموجودة على خطوط القتال في جبل الزاوية وشرق مدينة إدلب، لتفقّد الجاهزية العسكرية والاطلاع على استعدادات النقاط العسكرية لأي عملية مفاجئة.

ويأتي ذلك، عقب التصريحات المتبادلة بين روسيا وتركيا بما يخص إدلب، ومخاوف تركيا من عملية عسكرية مفاجئة لروسيا وحكومة دمشق على إدلب.

(د ع)