تعزيزات جديدة لقوّات الدّيمقراطيّ الكردستاني في بهدينان

وقالت وكالة فرات للأنباء إنّ القوات التابعة للديمقراطي الكردستاني تتواصل مع مخاتير القرى الوقعة في سهل نهلة وتطلب منهم أرقام هواتف الرعاة.

وبحسب الوكالة فإنّ القوات تستغل الرعاة القرويين في المنطقة للتجسس عبر الهاتف ، ويُطلب منهم "تحديد مواقع مقاتلي الكريلا خلال أوقات الرعي في المنطقة”، بينما تقوم القوات نفسها باستكشاف المنطقة بواسطة طائرات مسيرة.

هذا وعززت القوات التابعة لحزب الديمقراطي الكردستاني من قواتها في منطقة سورجيان، التابعة لناحية دينارته، وأنشأت العديد من النقاط الجديدة هناك، حيث تم نقل 10 آليات مدرّعة وعدّة أسلحة ثقيلة إلى هذه النقاط.

(آ س)