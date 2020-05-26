أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بدخول رتل جديد للاحتلال التركي يضم نحو 25 آلية مصفحة، عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء إسكندرون، فيما اتجهت الآليات نحو (نقطة المراقبة التركية) في معسكر المسطومة قرب مدينة إدلب.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد الذي أعلنته روسيا وتركيا في 5 آذار/مارس بلغ 3460 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر شباط/ فبراير 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 6870 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 10400 جندي تركي.

(ش ع)