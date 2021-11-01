تعزيزات عسكرية كبيرة لحكومة دمشق إلى تخوم مدينة الباب

وبحسب المرصد السوري، فإن قوات حكومة دمشق أرسلت خلال الساعات الفائتة، تعزيزات عسكرية كبيرة، تضم دبابات وراجمات الصواريخ ومدافع ميدانية ومعدات عسكرية ولوجستية وجنود بحماية حوامات روسية، حيث توجهت التعزيزات العسكرية إلى خطوط التّماس مع مرتزقة الاحتلال التركي على محاور (تل رحال ودغلباش وتل زويان) المتاخمة لمدينة الباب في ريف حلب الشرقي.

كما أرسلت تعزيزات عسكرية باتجاه مدينة تادف المتاخمة لمدينة الباب في ريف حلب الشرقي انطلقت من مطار كويرس العسكري.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فشل المساعي الروسية – التركية في حل معضلة إدلب التي يرسل الاحتلال التركي المزيد من التعزيزات العسكرية إليها.

(ي ح)