وقال رئيس شرطة مقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا الأميركية، كيفين ديفيس: "لقد عززنا وجودنا في جميع أنحاء المقاطعة ليشمل الطرق الرئيسة ومراكز العبور ومراكز التسوق". وحث الجمهور على الإبلاغ عن أي شيء مريب، وذلك إثر تنبيه حول هجوم محتمل من أحد "الذئاب المنفردة"، بحسب صحيفة النيويورك بوست الأميركية.

وأضاف إن "الشرطة على علم بالمعلومات المتداولة بشأن تهديد غير محدد وغير مؤكد لمراكز التسوق". وأكد أنه سيكون وجود الشرطة المتزايد في مكانه خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد "الهالوين"، وربما يمتد حتى الثلاثاء أثناء انتخابات حاكم ولاية فرجينيا، والمدعي العام ومندوبي الولايات.

وفي وقت سابق، أشار رئيس استخبارات وزارة الأمن الداخلي، جون كوهين، إلى أنه "نشهد، في الوقت الحالي، زيادة كبيرة في النشاط عبر الإنترنت من خلال العمليات الإعلامية المرتبطة بعناصر مختلفة من القاعدة وداعش".

وقال وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية كولين كال في شهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: "القاعدة وداعش خراسان يخططان لعمليات خارجية"، مشيراًّ إلى أن "أحدث المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن داعش ولاية خراسان، يسير في خطى حثيثة لشن الهجمات خارج البلاد".

(م ش)