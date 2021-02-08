تعيين أردوغان لرؤساء 11 جامعة يثير الاستياء.. السلطات لن تلبي مطالب الطلبة

وأصدر أردوغان مرسومًا رئاسيًّا مطلع الأسبوع بتعيين 11 رئيسًا جديدًا لبعض الجامعات في البلاد، في وقت يستمر فيه طلبة جامعة البوسفور باحتجاجاتهم الرافضة لتعيين الرئيس التركي للمدعو مليح بولو كرئيس للجامعة وهو المعروف بأنه عضو في حزب العدالة والتنمية الذي يقوده أردوغان ويحظى بدعمه أيضًا.

وأثارت هذه التعيينات الغضب في أوساط الطلبة والأكاديميين في تركيا، وفي هذا السياق قال الأكاديمي فرهات كنطال، أستاذ علم الاجتماع في جامعتي "بيلجي" و"إسطنبول ـ شهير" وعضو الهيئة التدريسية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة اسطنبول إن "الرئيس التركي لا يرغب في إظهار علاماتٍ توحي بضعفه، ولذلك عيّن عددًا من رؤساء الجامعات حديثًا للتأكيد على سلطته".

وأضاف في حديث لـ "العربية.نت" أن "أردوغان أصدر مرسومًا رئاسيًّا، عيّن من خلاله 11 رئيسًا لبعض جامعات البلاد ليوحي لأنصاره أن كل الأمور تحت السيطرة، وأنه الوحيد الذي يتحكم بكل شيء كمرشدٍ أعلى".

وأوضح الأكاديمي أن هذه التعيينات أغضبت الطلبة بالفعل، وهم سيواصلون تظاهراتهم، ولكنه عبّر عن خشيته من أن يتم "قمعهم واستخدام العنف ضدهم، لإنهاء تحركهم الطلابي بشكلٍ جذري، خاصة إذا لم تتلق دعمًا من أكبر الشرائح المعارضة للرئيس التركي".

وأشار كنطال إلى أن "السلطات الأمنية ستبذل قصارى جهدها لإنهاء احتجاجات الطلبة دون تلبية مطالبهم"، وذلك بعد اعتقال قرابة 200 طالب في غضون احتجاجات جامعة البوسفور التي اندلعت على خلفية تعيين أردوغان لأحد أعضاء حزبه السابقين رئيسًا لها يوم 2 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأكد الأكاديمي أن سيطرة أردوغان على المؤسسات التعليمية يثير غضب الطلبة والأساتذة على حدٍّ سواء، ولذلك يخرجون في احتجاجاتٍ يطالبون من خلالها بالحرية الفكرية والأكاديمية.

هذا وكانت الجامعات التركية تنتخب رؤساءها، لكن هذا الأمر لم يعد يحصل، إذ تولى أردوغان مهمة تعيين رؤساء الجامعات بموجب مراسيم يصدرها، بعد محاولة الانقلاب المزعومة قبل أكثر من 4 سنوات.

ويعمل أردوغان باستمرار، منذ ذلك الحين، على تعيين المقرّبين منه والأعضاء في حزبه الحاكم في المؤسسات القضائية والإعلامية والاقتصادية وغيرها.

(ح)