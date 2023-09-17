تايوان ترصد 28 طائرة حربية صينية في محيطها

أعلنت سلطات تايوان رصد 28 طائرة حربية صينية الأحد قرب سواحل الجزيرة، عبرت معظمها خط الوسط الذي يقسم مضيق تايوان، بحسب وكالة فرانس برس.

وأفادت وزارة الدفاع التايوانية أن عشرين طائرة من الطائرات الصينية عبرت خط الوسط الذي يفصل بين تايوان والبر الصيني الرئيسي ودخلت منطقة الدفاع الجوي للجزيرة من الجنوب الشرقي والجنوب الغربي.

وذكرت الوزارة من جهة أخرى أن بكين تجري "مناورات بعيدة المدى وتدريبات"، مشيرة إلى أنها تراقب الوضع بواسطة طائرات وسفن دوريات.

وكثفت طلعات الطائرات الحربية في السنوات الأخيرة في محيطها بشكل كبير العام الماضي عقب زيارة لرئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان.

في المقابل، زادت واشنطن وحلفاؤها الغربيون في الآونة الأخيرة من التشديد على أهمية ضمان "حرية الملاحة" في مياه المنطقة، وعزّزوا لهذا الغرض من عبور قطعهم البحرية لمضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي بهدف التأكيد أنّهما ضمن المياه الدولية وليس ضمن نطاق التحكم الصيني.

(م ش)