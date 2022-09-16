تايوان تبدي تخوفها من تعزيز العلاقات الروسية الصينية

اعتبرت تايوان الجمعة أن تعزيز العلاقات بين الصين وروسيا يضر بـ "السلام الدولي"، وذلك غداة لقاء عقده الرئيس الصيني شي جين بينغ مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أوزبكستان، بحسب وكالة فرانس برس.

وأبدى شي جين بينغ وفلاديمير بوتين الخميس في سمرقند عزمهما على تبادل الدعم وتوطيد علاقتهما في أوج التوتر مع الغربيين، خلال أول لقاء بينهما منذ بدء التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا في شباط.

وكرر بوتين خلال اللقاء دعم موسكو لمطالب بكين فيما يتعلق بتايوان حيث أثارت زيارات مسؤولين أميركيين في الأسابيع الأخيرة استياء الصين، ووصفها بأنها "استفزاز".

وأعلنت وزارة الخارجية في بيان أن تايوان تدين بشدة روسيا لتأييدها الحكومة الصينية في تصريحاتها خلال لقاءات دولية تسيء إلى سيادة بلدنا.

وتابع البيان أن موسكو "تصف الذين يحافظون على السلام وعلى الوضع القائم بأنهم محرّضون، ما يثبت بشكل واف الضرر الذي يلحقه التحالف بين النظامين المتسلطين الصيني والروسي بالسلام الدولي والاستقرار والديموقراطية والحرية".

وتصاعد التوتر في مضيق تايوان الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته منذ عقود مع قيام الصين بعرض قوة غير مسبوق ردا على زيارة لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان.

وأجرت الصين مناورات عسكرية استمرت أسبوعا بمشاركة طائرات مقاتلة وصواريخ وسفن حربية، ما اعتبرته تايوان تدريبا على عملية اجتياح.

(م ش)