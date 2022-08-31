تايوان تعلن زيادة مشترياتها من الأسلحة الأميركية

أكدت وزارة الدفاع التايوانية شراء مجموعة جديدة من أنظمة الصواريخ الأميركية من طراز "جافلين" المضادة للدبابات، وأعلنت أيضاً أنها تخطط لزيادة طلب شراء المنظومة الصاروخية الأميركية "هيمارس"، بحسب وكالة ريا نوفوستي الروسية.

وقال رئيس أركان قيادة الجيش التايواني تشانغ يوان شون، في إفادة صحفية يوم الأربعاء، "مجمع جافلين في مرحلتي الإنتاج والتسليم. البرنامج يسير وفقاً للخطة"، مضيفاً أن الولايات المتحدة وتايوان تعملان بنشاط من أجل تأكد من تسليم الطلب إلى تايوان في الوقت المحدد.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية يوم الأربعاء، نقلاً عن بيانات من وزارة الدفاع، إن تايوان تخطط لزيادة طلب إمداد "هيمارس" من 11 إلى 29. وتجدر الإشارة إلى أن الطلب يشمل أيضاً 864 صاروخاً دقيق التوجيه.

وأفادت الأنباء في وقت سابق أن حكومة تايوان قدمت مشروع ميزانية الدفاع للعام القادم، والذي ينص على زيادة الإنفاق العسكري إلى مستوى قياسي يبلغ 586.3 مليار دولار تايواني (19.4 مليار دولار).

وتصاعد الموقف حول تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة في أوائل آب. وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، الزيارة، وأجرت تدريبات عسكرية واسعة النطاق حول الجزيرة.

(م ش)