تعطل محطة بوشهر النووية يدخل إيران في ظلام دامس

وأغلقت محطة بوشهر للطاقة النووية الواقعة في جنوب إيران موقتًا إثر "عطل تقني"، وفق ما أعلنت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ليل الأحد.

وأفادت المنظمة أنه "على إثر عطل تقني في محطة بوشهر (...) تم توقيف العمل فيها بشكل موقت وخرجت عن شبكة الكهرباء الوطنية"، من دون تحديد طبيعة المشكلة في محطة الطاقة النووية الوحيدة في إيران.

وأضافت المنظمة في بيان مقتضب "بطبيعة الحال، بعد أن يتم حلّ هذه المشكلة التقنية، سيعاد ربط المحطة بشبكة الكهرباء الوطنية".

ومع إغلاق محطة بوشهر للطاقة النووية لبضعة أيام، فمن المتوقع أن يتسع انقطاع التيار الكهربائي في إيران، والذي كان قائمًا منذ أسابيع، بحسب ما نقلته شبكة "العين" الإخبارية.

وأدى انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء متفرقة من الدولة إلى انتقادات من المواطنين وإلحاق أضرار ببعض الأعمال وتعطيل الشؤون الإدارية وتحذيرات بشأن حالة المستشفيات بسبب تفشي فيروس كورونا وحاجة المرضى للأوكسجين.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية دعت الإيرانيين ليل الأحد، إلى تخفيف الاستهلاك قدر الإمكان في ساعات الذروة، وذلك بسبب "ارتفاع متوقع في درجات الحرارة"، و"قيود على إنتاج الطاقة بسبب إصلاحات جارية في محطة بوشهر".

(د ع)