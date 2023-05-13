تأثير الحصار على خدمات الهلال الأحمر الكردي في مخيمات المهجرين

مع تهجير أهالي مقاطعة عفرين نحو مقاطعة الشهباء، افتتحت إدارة المقاطعة خمسة مخيمات، أحدها مخيم برخدان في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، لتسارع منظمة الهلال الأحمر الكردي بدورها، لافتتاح مركزاً لها فيها، من أجل تقديم الخدمات الطبية للأهالي ومعالجة المرضى.

ويقطن في مخيم برخدان أكثر من 750 أسرة، تتلقى الخدمات الطبية والعلاج عبر مركز منظمة الهلال الأحمر الكردي في المخيم، حيث يتناوب طبيبان في الأمراض الداخلية والقلبية على فحص المرضى وعلاجهم على مدار الأسبوع.

وكغيره من القطاعات تضرر القطاع الصحي جراء الحصار، فقبل تشديد حكومة دمشق حصارها منذ تسعة أشهر، كانت منظمة الهلال الأحمر الكردي تقدم خدماتها الطبية على أكمل وجه وخاصة الأدوية بأنواعها، بينها أدوية الأمراض المزمنة والسارية كالسل وأمراض القلب والسكري.

الإداري في مركز الهلال الأحمر الكردي في مخيم برخدان، حيدر رشيد، أوضح "قبل تشديد الحصار كانت الأدوية تدخل المقاطعة بعد دفع مبالغ مالية كبيرة، إلا أنه قبل تسعة أشهر يمنع دخول الأدوية منعاً باتاً، الأمر الذي أثر على عملنا بشكل كبير، من حيث توفر الأدوية، فاليوم لا نستطيع تأمين الأدوية التي يحتاجها المرضى".

وعن فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، قال رشيد " يوجد أكثر من 750 أسرة في المخيمات، كما نعلم أن درجات الحرارة داخل الخيم عالية، لذا يتعرض القاطنون وخاصة الأطفال لارتفاع درجات الحرارة وضربة الشمس والإسهال، إضافة إلى ضيق التنفس".

"إن الحالات التي تأتينا نقوم بفحصها وتقديم كل شيء متوفر لدينا، وإذا لم تتوفر الأدوية لدينا فإن الأهالي يضطرون لشرائها من الصيدليات".

وعن الأدوية التي يقدمونها لأمراض المزمنة فقال رشيد" كنا نوزع الادوية بشكل شهري على كافة المرضى المصابين بأمراض كقلب وسكر وضغط وسل وحتى غسيل الكلى، الا ان تلك الادوية لا تتوافر عندنا وبعضها لا يتوافر حتى في الصيدليات مما يضيف عبئاً كبيراً على المرضى".

ونوّه رشيد "إذا استمرت حكومة دمشق في فرض حصارها على مهجري عفرين وسكان الشهباء، فإن المنطقة ستشهد كارثة إنسانية".

ودعا حيدر رشيد في ختام حديثه المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى القيام بواجبها والعمل على فك الحصار عن مهجري عفرين وسكان الشهباء، ودعم المنطقة بالأدوية والمستلزمات الطبية.

(ف)

ANHA