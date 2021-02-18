تعثر الصفقة السورية - الإسرائيلية الخاصة بتبادل الأسرى

وكشف موقع "i24news" الإسرائيلي أن المحادثات الجارية بين إسرائيل وسوريا بوساطة روسية من أجل إتمام صفقة تفرج بمقتضاها عن مواطنة إسرائيلية لديها، مقابل أن تفرج إسرائيل عن أسيرين سوريين في سجونها، قد تفشل.

وقد نقل الموقع رفض كل من الأسيرين، نهال المقت وذياب قهموز، الصفقة، مؤكدة أنهما غير موافقين على شروط الصفقة التي تنص على إبعادهما عن بلدتيهما في هضبة الجولان إلى سوريا، وإنما يريدان البقاء في بلدتيهما في هضبة الجولان.

وقالت مصادر إن الصفقة تتضمن بندًا سريًّا ينص على أن تخفض إسرائيل من وتيرة قصفها لمواقع إيرانية على الأراضي السورية، مؤكدة أن مراقبين يتوقعون إنجازها خلال الساعات القادمة اليوم أو غدًا على أقصى تقدير، مؤكدين أن العقبة الوحيدة هي رفض المعتقلين من هضبة الجولان إبعادهما إلى سوريا.

ويشار إلى أن رئيس المجلس القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم، قد عادا إلى إسرائيل الليلة الماضية قادمين من موسكو، بعد زيارة استغرقت 48 ساعة من أجل العمل على إتمام تلك الصفقة.

(م ش)