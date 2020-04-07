تعثر المفاوضات حول تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

وذكرت القناة الإسرائيلية الـ"13"، مساء اليوم الثلاثاء، أن تعثر وربما توقف المفاوضات بين الحزبين، الليكود وأزرق أبيض، جاءت بعد تراجع حزب الليكود عن بعض التفاهمات مع حزب "حصانة إسرائيل" بزعامة غانتس.

وأفادت القناة بأن نتنياهو تراجع عن منح الجنرال غانتس صلاحية تعيين قضاة للمحكمة الإسرائيلية العليا والمحاكم المركزية بضغط من اليمين الإسرائيلي، ما أجبر فريق التفاوض التابع لغانتس إلى الانسحاب من المفاوضات، قبل ساعات من موعد التوقيع على اتفاقية تشكيل الحكومة.

وأشارت القناة إلى أن الجنرال غانتس اتهم حزب الليكود بالتراجع عن التفاهمات الجارية من قبل بينهما، وبالتالي عدم التوقيع على اتفاقية الشراكة في الحكومة، ما يعني أنه من المتوقع تأجيل المفاوضات إلى ما بعد عيد الفصح، الذي يحل غدا الأربعاء في البلاد.

سبق أن تم التأكيد على أن أي قرار يتعلق بضم المستوطنات أو غور الأردن أو أي مناطق فلسطينية، لابد وأن تتفق عليه الحكومة وكذلك المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت".