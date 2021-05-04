تعثّر نتنياهو في تشكيل الحكومة... 4 سيناريوهات قد تحكم إسرائيل في الأيام المقبلة

لم تُفضِ المفاوضات التي يجريها زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، منذ تفويضه بتشكيل الحكومة، إلى أي اختراق، ولم ينجح في بلورة أي اتفاق ائتلافي مع الكتل البرلمانية الإسرائيلية، وإذا استمر الحال كذلك حتى منتصف الليلة المقبلة، ستعاد الكرة إلى ملعب الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين.

وبحسب تقارير إسرائيلية، لا يبدو أن ريفلين سيمنح نتنياهو مهلة أخرى لمحاولة الوصول إلى اتفاق بتشكيل حكومة، وذلك في ظل انسداد الأفق أمام نتنياهو.

وفي سياق متصل، يقدر مراقبون للشأن الإسرائيلي أن هناك 4 سيناريوهاتٍ محتملة، قد تعيشها إسرائيل خلال الأيام المقبلة. أولها، أن يفوض ريفلين رئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، لكن تقارير إسرائيلية تشير إلى أن الإمكانية الوحيدة التي قد تمكّن لبيد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية، تبدأ بتنازله عن تولي منصب رئيس الحكومة بموجب اتفاق تناوب مع رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت، وينص على تولي الأخير المنصب أولًا. وبموجب هذا الاتفاق، سيحتفظ لبيد بالتفويض بينما يعمل بينيت على تشكيل حكومة وحدة، خلال 28 يومًا.

أما السيناريو الثاني، وهو تفويض رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت، وهنا يرى المراقبون أنه إذا نجح بينيت في الحصول على التفويض، سيكون باستطاعته بحث أحد خيارين؛ تشكيل حكومة وحدة بالتناوب مع لبيد بموجب اتفاق ائتلافي مع "المعسكر المناوئ لنتنياهو"، أو تشكيل حكومة يمينية بالتناوب مع نتنياهو، وسيحظى بمهلة تصل إلى 28 يومًا. وفي الحالتين، قد ينجح ينيت في تولي منصب رئيس الحكومة أولًا.

أما السيناريو الثالث، فهو نقل التفويض مجددًا للكنيست، الذي سيحدد فترة تصل إلى 21 يومًا لتقديم توصية موقعة من 61 عضو كنيست بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة. وخلال فترة الـ 21 يومًا سيكون بإمكان أعضاء الكنيست خلالها بلورة أغلبية توصي بمرشح متفق عليه، بما في ذلك المرشحين الذين فشلوا سابقًا بالمهمة، وستمنح لهذا المرشح المتفق عليه مهلة 14 يومًا لتشكيل الحكومة.

وبخصوص السيناريو الرابع، وهو السيناريو الذي تحاول الأطراف الإسرائيلية الدفع بعيدًا عنه، فإنه التوجه إلى انتخابات خامسة.

وتشير التقديرات إلى أن نتنياهو سيحاول في هذه الحالة، الحصول على دعم 61 عضو كنيست لتعديل قانون يتيح الذهاب إلى انتخابات مباشرة تجرى على منصب رئيس الحكومة فقط؛ وإذا ما فشل في ذلك، فإن النظام السياسي الإسرائيلي في طريقه إلى انتخابات عامة هي الخامسة خلال أقل من ثلاثة أعوام.

(ح)

ANHA