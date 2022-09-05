تأسيس مجلس الأعيان في منبج وريفها

وعقد الاجتماع الأول لتأسيس مجلس الأعيان في منبج وريفها في قاعة الاجتماعات في الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها تحت شعار "عشائرنا ضمان للسلم الأهلي والمجتمعي".

وبدأ الاجتماع بوقوف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء. ومن ثم ألقى مساعد الأمين العام لحزب سوريا المستقبل جاهد حسن كلمة قال فيها "نتمنى ونأمل بأن هذا المجلس سوف يصبح أحد الأساسيات لحل المشاكل والقضايا الاجتماعية وما يتعلق في الصلح والقضايا الاجتماعية".

وأضاف "عندما يكون هناك الكثير من المشاكل فإن الأنظمة القائمة تسعى إلى حلها عبر المحاكم وتتحول إلى قضايا، ولكن عندما يكون هناك مجلس الأعيان وبالتنسيق والتعاون مع لجان الصلح ستحل هذه المشاكل قبل وصولها إلى المحاكم".

واختتم الاجتماع بانتخاب 23 عضواً لمجلس الأعيان في منبج وريفها من شيوخ ووجهاء عشائر منبج.

وحول الموضوع، تحدث محمد صادق العصيدي من شيوخ ووجهاء عشيرة البني عصيدي في منبج قائلاً "بدعوة من الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها حضرنا الاجتماع الأول لتأسيس مجلس الأعيان، وكان هناك لجنة تحضيرية قامت بزيارة كافة العشائر من أجل انتخاب مندوبها في مجلس الأعيان واستمرت لمدة شهرين ونصف".

وأضاف العصيدي بأن "هناك واجبات ومهام كثيرة تقع على عاتقنا بعد تشكيل مجلس الأعيان، وجميعنا نعلم أن شيوخ ووجهاء العشائر في مدينة منبج، كانوا صمام الأمن والسلم للمنطقة، فالأحداث التي جرت في المدينة كان للعشائر دور ريادي في أطفاء الفتنة".

ونوه صادق إلى الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها ارتأت أن تكون هذه العشائر منظمة ضمن مجلس الأعيان، للإشراف على قضايا الصلح والسلم الأهلي وحل القضايا الاجتماعية".

واختتم العصيدي حديثه بالقول "نحن كأبناء ووجهاء عشائر مدينة منبج وريفها، سنقف صفاً واحداً مع قوات سوريا الديمقراطية ضد تهديدات الدولة التركية ومرتزقتها على مناطقنا في شمال وشرق سوريا، وندعو إلى الحل والحوار السوري السوري، وتحقيق السلم الأهلي لكافة سوريا".

(ش س/ك)

ANHA