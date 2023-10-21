تأسيس لجنة آل البيت في قامشلو

وكانت رابطة السادة الأشراف آل البيت في شمال وشرق سوريا قررت في كونفراسها المنعقد بتاريخ 3 حزيران 2023 تشكيل لجان آل البيت في مدن ومناطق شمال وشرق سوريا.

وعقدت الرابطة اليوم اجتماعاً في حديقة القراءة في مدينة قامشلو بالتعاون مع مؤتمر الإسلام الديمقراطي، لتشكيل لجنة آل البيت في قامشلو والتي تضم ممثلين عن نواحي تل حميس، تل براك، تربه سبيه ومدينة قامشلو.

رئيس رابطة آل البيت في شمال وشرق سوريا الشيخ سينان سيدوش ألقى كلمة خلال الاجتماع وقال إن الرابطة تهدف إلى تعزيز القيم لإنسانية وخدمة الإنسان والإسلام.

كما تحدث الإداري في مؤتمر الإسلام الديمقراطي عبد الكريم ساروخان ونوه إلى أن المشاكل التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط تستدعي تنظيم المجتمع، وأن أحفاد الرسول محمد بإمكانهم أداء دور في تنظيم المجتمع.

ومن ثم تم تشكيل لجنة آل البيت في قامشلو وتضم 13 شخصاً.

ANHA