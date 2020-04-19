تعقيم شوارع ناحية عامودا

الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، كانت قد أعلنت في الـ 23 من آذار الماضي حظراً للتجوال في المنطقة، وذلك لمنع ظهور فيروس كوروناـ الذي بات وباءً عالمياً ـ في مناطق شمال وشرق سوريا.

ولتفادي ظهور هذا الفيروس في المنطقة، بدأت بلديات الشعب في المنطقة بحملات تعميم في سائر نواحي وبلدات ومدن شمال وشرق سوريا.

وفي هذا السياق عقمت بلدية الشعب في ناحية عامودا بالتعاون مع لجنة البلديات في مقاطعة قامشلو شوارع ناحية عامودا.

ويذكر أن حملات التعقيم في شمال وشرق سوريا بدأت في الـ 15 من شباط الماضي، ومازالت مستمرة.

ANHA