تعقيم السوق المركزي لمدنية ديرك للمرة الثانية

ينتشر فيروس كورونا بشكل ملحوظ بين أبناء مناطق شمال وشرق سوريا، ولدرء تفشيه تحاول الجهات المعنية قدر المستطاع الحد من انتشاره، ومن ضمن التدابير التي تتخذها تعقيم المدن.

هذا وقد وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق وسوريا إلى الآن، إلى 219، و14 حالة وفاة.

واليوم، وللمرة الثانية باشرت بلدية الشعب ومديرية الصحة في مدينة ديرك بحملة تعقيم للمدينة، وشملت الحملة السوق المركزي وسوق اللحم والخضرة، بعد إغلاق المحال التجارية وسوق الخضرة كاملًا.

وتأتي عملية التعقيم في إطار سلسلة حملات لتنظيف شوارع المدينة، بدأتها بلدية الشعب بالتنسيق مع مديرية الصحة في ديرك للوقاية من فيروس كورونا.

(كروب/أ ب)

ANHA