تعقيم المدارس خطوة قبل بدء العام الدراسي الجديد

تفتتح مدارس إقليم الجزيرة أبوابها امام الطلبة الاحد القادم، وضمن تحضيرات العام الجديد وفي خطوة احترازية لمنع انشار فيروس كورنا باشرت بلديات الشعب وبالتعاون مع إدارة المدارس بحملة غسل وتعقيم المدارس والمؤسسات التربوية حفاظاً على سلامة الطلبة والكادر التدريسي.

عملية التعقيم تمت بعد استلام فرق العمل المواد اللازمة من بلديات الشعب، ومن المقرر أن تستمر الحملة حتى بداية شهر أيلول.

وبحسب هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة فمن المرر تقليص عدد الطلبة في الصفوف على ألا يكون أكثر من عشرة طلبة ضمن الصحف الواحد.

وحددت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، 1 أيلول المقبل موعداً لبدء العام الدراسي الجديد 2020 /2021.

(ك أ/ أ ب)

ANHA