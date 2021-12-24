طاقم فيلم زمن التوت البري: لن نقبل جائزة مهرجان السليمانية السينمائي

وينص بيان طاقم الفيلم على:

"كما نعلم، فإن كومين فيلم روج آفا كان قد أعلن قبل أربعة أيام عن سحب فيلم "زمن التوت البري" من مهرجان السليمانية السينمائي الدولي. وجاء هذا كموقف أمام قيام إدارة المهرجان بمنع عرض فيلم "لأجل الحرية".

لقد سمعنا اليوم أن فيلمنا، زمن التوت البري، قد حصد جائزة أفضل تصوير سينمائي في مراسم تكريم مهرجان السليمانية السينمائي. وظهر هذا الموقف رغم أنّ إدارة المهرجان كانت تدرك سحب الفيلم. نحن طاقم الفيلم لا نقبل هذه الجائزة.

وعدم قبول هذه الجائزة هو نتيجة عرقلتها لفيلم "لأجل الحرية"، نحن نشارك الرأي العام هذا الرفض كموقف فني. نحن لا نريد أن نتهم أي مهرجانات كردية، لكن يجب أيضاً ألّا يتم عرقلة ومنع أي فيلم كردي من أي مهرجان كردي!

هذا هو نقدنا وموقفنا الفني".

(ر)