تأمين احتياجات أهالي الحي المحظور في الحسكة

أكد الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا الدكتور جوان مصطفى، يوم أمس عن تسجيل حالتين مؤكدتين للإصابة بفيروس كورونا وهما زوج وزجته في مدينة الحسكة في إقليم الجزيرة.

وبعد تأكيد الخبر فرضت قوى الأمن الداخلي ومديرية الصحة في مقاطعة الحسكة حظراً على حي العمران بشكل كامل، وسيستمر إلى حين التأكد من خلو الحي من إصابات أخرى.

ونبه مجلس مقاطعة الحسكة الأهالي عبر مكبّرات الصّوت بضرورة عدم الخروج من المنازل، واتخاذ طرق الوقاية، وعدم الدخول إلى منطقة المربع الأمني للحكومة السورية.

فيما ناشد الأهالي أيضا لعدم السماح لأطفالهم بالخروج إلى الشوارع.

ولتأمين احتياجات الأسر في المنطقة التي فرض الحظر عليها، وزعت، اليوم، مديرية الصحة بالتنسيق مع مجلس مقاطعة الحسكة سلل غذائية عليها.

كما ويترافق ذلك بإجراءات الحظر وعدم خروج الأهالي من المنازل من قبل قوى الأمن الداخلي في المدينة, وكذلك وجود طاقم طبي في الحي في حال ظهور حالات مرضية طارئة.

(ج إ/هـ ن)

ANHA