تعميم يوضح آلية توزيع المازوت على الحصادات في مقاطعة الحسكة

مع اقتراب موسم الحصاد لعام 2020، ولحماية أصحاب الحصادات والمزارعين، أصدرت الإدارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية في مقاطعة الحسكة تعليمات خاصة بتوزيع مادة المازوت على الحصادات.

ونص التعميم كالآتي:

أولاً: الوثيقة المعتمدة التي يتم بموجبها توزيع مادة المازوت للحصادات هي بطاقة الحصادة (النموذج الحديث) ويتم الحصول عليها لأول مرة من اللجان الزراعية المعنية بعد تقديم أصحاب الحصادات الأوراق الثبوتية التالية:

1- كتاب من الكومين يثبت جاهزية الحصادة للعمل وجاهزية جهاز الإطفاء مصدق من اللجنة الاقتصادية في المجلس الذي يتبع له الكومين.

2- صورة عن الهوية الشخصية لصاحب الحصادة.

3- صورة عن دفتر الحصادة تتضمن صفحة المالك وصفحة المواصفات ورقم الحصادة ورقم الهيكل مع إحضار الدفتر عند التسجيل للمطابقة.

4- في حال عدم وجود دفتر الحصادة أو وثائق أخرى كالتخليص الجمركي أو كون الحصادة جديدة أو تم بيعها من شخص لآخر تقوم اللجنة الزراعية المعنية بالكشف الحسي على الحصادة حسب النموذج المرفق.

5- في حال كون الحصادة مسجلة للموسم السابق، فيتم تجديد تسجيلها بناءً على بطاقة الحصادة للموسم السابق، بالإضافة إلى كشف اللجنة الزراعية المعنية الذي يثبت جاهزية الحصادة للعمل وجهاز الإطفاء المرفق (حسب النموذج المرفق).

6- تعهد خطي (حسب النموذج المرفق) يلتزم فيه صاحب الحصادة بالأسعار المحددة من قبل الإدارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية في المقاطعة، وكذلك التقيد بالتعليمات التنفيذية الصادرة وشروط السلامة وتحمل المخالفات المترتبة.

ثانياً: تقوم اللجان الزراعية بتنظيم بطاقة حصادة جديدة لصاحب الحصادة أو من ينوب عنه أصولاً بموجب وكالة أو تفويض الأقارب الدرجة الأولى حصراً من الكومين ومصدق من المجلس.

ثالثاً: بالنسبة للحصادات الوافدة من خارج المقاطعة يتم تسليمها الدفعة الأولى من مادة المازوت كاملة من المنطقة الوافدة منها حصراً، أما باقي الدفعات فيتم تسليمها من قبل اللجنة المعنية في منطقة عمل الحصادة.

رابعاً: بعد قيد الحصادة لدى اللجنة الزراعية المعنية ورقياً وإلكترونياً يتم منح صاحب الحصادة قيمة موجهة إلى سادكوب (حسب النموذج الموحد).

خامساً: بالنسبة للآليات المخصصة للتبن (دكاكة حصادة مقلوبة تبن) يقوم صاحب الآلية بمراجعة اللجنة الزراعية في منطقة عمله، حيث تطبق عليه كافة الإجراءات والشروط المذكورة أنفاً بالنسبة للحصادات.

سادساً: وصل مالي لتسجيل الحصادة (سواء حامل بطاقة قديمة أو لأول مرة) بمبلغ (50000) ليرة سورية فقط، يدفع في الصندوق المالي للجان الزراعية التابعة للإدارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية في مقاطعة الحسكة بموجب إيصال قبض بعد تحويله من قبل الرئاسة المشتركة للجنة الزراعية المعنية إلى الصندوق المالي التابع لها.

سابعاً: يتم إعطاء مهمة حصادة مؤقتة لأصحاب الحصادات الوافدة من المناطق الشمالية إلى المناطق الجنوبية (مركدة الشدادي ۔ العريشة والهول) حسب النموذج المرفق مهمة مدتها / ۲۰ / يوماً فقط ولمرة واحدة غير قابلة للتمديد أو التجديد.

ثامناً: في حال استمرار صاحب الحصادة بالعمل بعد انتهاء مدة المهمة يتم حرمانه من مادة المازوت بسحب بطاقته ومهمته من قبل قوى الأمن الداخلي أو اللجان الزراعية أو البلديات والمجالس المحلية والكومينات.

تاسعاً: يمنع منعاً باتاً إعطاء بطاقة حصادة بدل ضائع قبل تاريخ العاشر من حزيران، وبعد هذا التاريخ يتم منح بطاقة بدل ضائع، بعد دفع مبلغ قدره (50000) ليرة سورية، لضياعها أول مرة ومبلغ (40000) لثاني مرة ومبلغ (30000) لضياعها لثالث مرة، ومبلغ / 20000/ لرابع مرة.

عاشراً: يجب توفير صهريج ماء وجهاز إطفاء حريق مع كل حصادة أو أي من المعدات اللازمة للحريق، وأي مخالفة من قبل إصحاب الحصادات تستوجب الغرامات التالية:

1- مخالفة أجور حصاد لأول مرة دفع غرامة مبلغ مليون ليرة سورية.

2- تكرار مخالفة أجور الحصاد، حجز الحصادة وقطع مادة المازوت.

3- عدم وجود جهاز إطفاء بالحصادة دفع غرامة مبلغ 200000 ليرة سورية.

4- عدم وجود صهريج ماء مع الحصادة دفع غرامة مبلغ 200000ليرة سورية.

آلية توزيع كميات مادة المازوت

تنقسم الحصادات إلى أربع فئات حسب نوع وموديل الحصادة وهي:

الفئة الأولى: الحصادات نوع TX وحصادات جوندر موديل ۱۱۷۷ وحصادات موديل 2254 وكذلك موديل 2256 وما فوق تخصص لها (15000) لتر مازوت توزع على / 5 / دفعات وكل دفعة / 3000 / لتر، والفترة بين كل دفعتين متتاليتين لا تقل عن سبعة أيام.

الفئة الثانية: الحصادات نوع جوندر موديل 970 حتى 1075 وحصادات الكلاز موديل 7080 وما دون تخصص لها (12000) لتر مازوت توزع على / 6 / دفعات، وكل دفعة / 2000 / لتر، والفترة بين كل دفعتين متتاليتين لا تقل عن سبعة أيام.

الفئة الثالثة: الحصادات نوع جوندر موديل 995 ومادون تخصص لها كمية (10000) لتر مازوت توزع على / 5 / دفعات، وكل دفعة / 2000 / لتر، والفترة بين كل دفعتين متتاليتين لا تقل عن سبعة أيام.

الفئة الرابعة: الحصادات المجهزة لدراسة المحاصيل المكدسة والتبن ( دكاكات حصادات مقلوبة ) تخصص لها كمية (9000) لتر على / 6 / دفعات وكل دفعة / 1000 / لتر، والفترة بين كل دفعتين متتاليتين لا تقل عن سبعة أيام.

(هـ ن)

ANHA