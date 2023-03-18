تعميم للإدارة الذاتية حول الإجراءات الواجب اتباعها مع حلول نوروز

أصدر المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تعميما حمل رقم /2/؛ بخصوص الإجراءات الواجب اتباعها مع حلول عيد نوروز.

وجاء في نصه:

"نبارك ونهنئ عموم شعبنا بمناسبة حلول عيد نوروز، متمنين أن يعم الفرح والسعادة كافة مناطقنا، وسط أجواء آمنة

ومستقرة.

وبناء على ما ذُكر، نرجو من الإخوة المواطنين التعاون والتقيد بالتعليمات التالية:

١ - يمنع تحرك الشاحنات والصهاريج بكافة أحجامها وأنواعها (المتوسطة والكبيرة) من الساعة 6:00 صباحاً، يوم

الأحد، بتاريخ 19 ـ 3 ـ 2023 م، وحتى الساعة 6:00 صباحاً يوم الأربعاء، بتاريخ 22ـ 3 ـ 2023

٢ - يمنع التجوال بالدراجات النارية بكافة أنواعها، حتى العسكرية منها، من يوم الأحد تاريخ 19 ـ 3 ـ 2023 م الساعة 6:00

مساء ولغاية يوم الأربعاء22 ـ 3 ـ 2023 م الساعة 6:00 صباحاً.

٣- بالنسبة للمعابر الداخلية، يتم إيقاف إدخال البضائع، بكافة أنواعها، ابتداء من يوم الأحد 19ـ 3ـ 2023 م الساعة

6:00 مساء ولغاية يوم الأربعاء 22ـ 3 ـ 2023 م الساعة 6:00 صباحاً.

4- ويمنع دخول وخروج الأفراد، ابتداء من يوم الأحد 19ـ 3ـ 2023 م الساعة 6:00 مساء ولغاية يوم الأربعاء 22ـ 3 ـ 2023 م الساعة 6:00 صباحاً ويستثنى من ذلك الحالات الإنسانية.

5- خارج القوانين والأنظمة النافذة يمنع إطلاق الأعيرة النارية من قبل كافة العسكريين والقوات الأمنية والمواطنين تحت طائلة المساءلة القانونية ومصادرة السلاح ولو كان مرخصاً".

(ل م)