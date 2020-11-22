تعميم خاص بالعمل الإعلامي في مناطق الإدارة الذاتية

لتنظيم العمل الإعلامي في مناطق الإدارة الذاتية، والحد من الخلل الموجود، وخاصة فيما يخص البطاقات والمهمات التي تمنح للإعلاميين والصحفيين لتسهيل عملهم، وكيلا يتعرض الصحفيون والإعلاميون لأي مضايقات، أصدر المكتب الإعلامي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم، تعميمًا، وضح من خلاله الطريقة الصحيحة لمنح بطاقات للإعلاميين والصحفيين في شمال وشرق سوريا.

وجاء في التعميم:

- يمنع كافة الإعلاميين في شمال وشرق سوريا من استخدام النماذج القديمة للبطاقات الإعلامية، سواء تلك الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام أو بطاقات اتحاد الإعلام الحر، أو بطاقات الإعلام الخاصة بالمؤسسات أثناء العمل الإعلامي ويتم اعتماد النموذج الجديد الموحّد من المهمات الصادرة عن مكتب الإعلام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فقط، وستقوم قوى الأمن الداخلي بمصادرة البطاقات القديمة، وتحت طائلة المحاسبة القانونية في حال استخدامها من قبل الإعلاميين.

- يُلغى العمل بأي مهمات إعلامية ورقية بدءًا من تاريخ صدور هذا التعميم، لتبقى المهمة الإعلامية الجديدة هي فقط المعتمدة للعمل الإعلامي.

- تلغى كافة المهمات الإعلامية التي تمنحها قوى الأمن الداخلي للصحفيين، واعتماد المهمات الجديدة بدلًا عنها، وفي الحالات والظروف الخاصة يقوم مكتب الإعلام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وبالتنسيق مع مكاتب الإعلام في الإدارات الذاتية والمدنية بتحديد الإجراء المناسب للتعامل مع الحدث وشكل التغطية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

- تعدّ كافة البطاقات التي تصدرها المؤسسات الإعلامية للعاملين فيها "بطاقة عضوية" لا تخوّلهم العمل بها واستخدامها في التغطية الإعلامية خارج المؤسسة".

الرئيس المشترك للمكتب الإعلامي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عامر مراد أشار في تصريح لوكالتنا، إلى أنه بموجب هذا التعميم، تم إلغاء كافة البطاقات والمهمات الإعلامية القديمة، وقال "هدفنا هو نموذج مشترك وموحّد للبطاقات الإعلامية، وخاصة أن البطاقات الإعلامية السابقة كانت تتسبب في خلل، لأنها صادرة عن عدة جهات، ولهذا تم وضع نموذج موحد لكل الإعلاميين والصحفيين، لتلافي الأخطاء، والخلل الموجود".

وعن آلية منح البطاقات الجديدة، قال عامر مراد "بإمكان كافة الإعلاميين والصحفيين، والمؤسسات الإعلامية مراجعة المكاتب الإعلامية في الإدارات الذاتية والمدنية في مناطق شمال وشرق سوريا، لاستخراج البطاقة الجديدة، وإلى حين صدور هذه البطاقات، سيتم منح وثيقة لكل صحفي يراجع المكاتب الإعلامية، وتكون بمثابة بطاقة مؤقتة، يستطيع الصحفي مزاولة عمله من خلالها، إلى حين صدور البطاقات".

(م ح)

ANHA