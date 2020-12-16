تعليقًا على هجوم آمدية.. أهالي كوباني يحذّرون من تتبع أجندات تركيا

وكان ﻣﻘﺎﺗﻠﻮ ﺍﻟﻜﺮﻳﻼ قد ﺗﻌرضوا ﻟﻼﺳﺘﻬﺪﺍﻑ في 13 من الشهر الجاري في هجوم شنته ﻗﻮﺍﺕ الحزب ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﺷﻮﺭ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ، ﻣﺎ ﺃﺳﻔﺮ ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺔ ثلاثة مقاتلين.

وعلى إثر الهجوم، ظهرت ردود فعل رافضة وغاضبة من الشارع الكردي استنكرت تحركات الديمقراطي الكردستاني ولاسيما تحشيد قواته في الفترة الأخيرة في مناطق الدفاع المشروع.

وفي هذا السياق، عبّر عدد من أهالي مدينة كوباني عن رفضهم للهجوم الذي تعرضت له قوات الكريلا قبل أيام، وطالبوا بالكف عن التحركات والسياسات المناهضة للقضية الكردية وتحقيق الوحدة الوطنية.

إذ استنكر أحمد صلاح تحركات الديمقراطي الكردستاني، وقال إنها تحركات خاطئة "لأنها تتبع أجندات تركيا".

وناشد صلاح شعب جنوب كردستان الوقوف ضد الحرب الأهلية الكردية التي تخدم مصالح الأعداء.

وأضاف "يجب على عائلة البرزاني عدم الانجرار خلف مصالحها مع الأعداء، وعلى قوات البيشمركة ألا تخدم مصالح تركيا عدوة الشعب الكردي".

وطالب أحمد صلاح الأطراف الكردية بتوحيد صفوفها، وقال "إن لم نتحد سنُهزم واحدًا تلو الآخر، يكفي التشتت الحاصل بين الأطراف الكردية".

ومن جهته قال فاضل محمد عثمان "لا نريد الحرب الأهلية التي تخدم مصالح أعداء الشعب الكردي بل نريد الوحدة الكردية، لأن شعبنا في هذه الفترة بحاجة إلى توحيد الصف لنستطيع تحقيق أخوة الشعوب التي نعمل عليها".

ونوه بالقول "بعد المآسي التي مر بها شعبنا في كوباني وشنكال، واحتلال مناطقنا من قبل الدولة التركية المعادية للشعب الكردي على الأطراف السياسية والعسكرية الاتحاد في وجه أعداء الكرد".

وبدورها قالت المواطنة عائشة خليل "لا نريد عداء الكردي لأخيه الكردي، بل نريد الاتفاق، لتوحيد الرأي الكردي في أجزاء كردستان الأربعة والعالم".

(م ع/ج)

ANHA