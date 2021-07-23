تعليقاً على حبس مياه الفرات.. أهالي كوباني: لو استطاع أردوغان قطع الهواء عنا لفعل

تواصل دولة الاحتلال التركي محاربة شعوب شمال وشرق سوريا بكافة الطرق، ومنذ قرابة 6 أشهر بدأت بخفض منسوب مياه نهر الفرات المتدفق إلى الأراضي السورية، حيث انخفض بمعدل خمسة أمتار في بحيرة سد تشرين و6 أمتار في سد الفرات لأول مرة في التاريخ، إذ لا يتجاوز تدفقه 200 متر مكعب في الثانية، ما أدى إلى خلق أزمات كبيرة في شمال وشرق سوريا.

وفي هذا السياق عبّر عدد من أهالي كوباني عن استيائهم وغضبهم من سياسات تركيا العدائية، فيقول المواطن صالح ملحي: "يواجه الأهالي مشاكلاً كبيرة بسبب نقص المياه، وهناك تأثيرات كثيرة لهذا الشيء مثل جفاف البساتين التي يعتمد عليها الفلاح كمصدر دخله، وبسبب نقص المياه يحدث انقطاع التيار الكهربائي أيضاً".

وأشار ملحي إلى أن "تركيا تعتبر أبناء شمال وشرق سوريا أعداء لها ولا تدخر جهداً في محاربتنا لأنها دولة همجية لا تعرف معنى الإنسانية".

وبدوره قال المواطن محمد بوزان من أهالي كوباني بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يحبس المياه عنا قصداً، وجميع أمور الحياة اليومية متعلقة بها، ونقص المياه ينجم عنه جفاف الآبار وجفاف البساتين".

ولفت بوزان بأنه "عندما تأتي المياه تكون ملوثة وينجم عنها حالات تسمم، وهدف تركيا من هذه هو محاصرتنا، لو كان بإمكان أردوغان قطع الهواء عنا لفعل، ولقد حاربنا بكافة الأساليب والطرق لكن لم يستطيع التأثير فينا وكسر إرادتنا، أما الآن فيحبس المياه عنا".

وفي نفس السياق أدان المواطن حسين محمد من أهالي ريف كوباني وقال: " حبس تركيا مياه نهرب الفرات، يجب على الدول الإقليمية التدخل في هذا الموضوع وحله، وإنهاء أزمة المياه والكهرباء".

وأشار حسين محمد إلى أن: "حياة الإنسان متعلقة بالماء وعندما تنقطع المياه تنقطع معها حياة الإنسان، وتركيا تريد تعطيشنا وقتلنا".

ومن جانبه، يقول المواطن بكر عباس من أهالي ريف كوباني بأن "الأهالي يشكون من وضع الماء كثيراً بسبب نقصها، وقد مرّ زمنٌ على حبس تركيا لمياه نهر الفرات، ولا نجد أية ردود فعل من الدول العربية والأجنبية حول هذه الأعمال الإجرامية".

وأشار عباس إلى أن "تركيا تعتبرنا عدواً لها، وترسل لنا المرتزقة لمحاربتنا مستغلة الصمت الدولي حيال هذه الأعمال الإجرامية".

(ج ع/ج)

ANHA