تعليمات عسكرية هامة من القيادة العامة لـ قسد حول المرافق التعليمة وحماية الأطفال

ونشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية نسخة من القرار الصادر عن القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية الموقعة بتاريخ 13 تموز الجاري، والتي جاء فيها:

"إن قوات سوريا الديمقراطية واستناداً إلى قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1998 (2011) و 2143 (2014) بشأن الاستخدام العسكري للمدارس من قبل القوات العسكرية وما له آثار على سلامة الأطفال والعاملين في مجال التعليم، تؤكد على الحق في التعليم أثناء النزاعات المسلحة وتخفيف تأثير النزاع على الأطفال وسلامتهم وسلامة العاملين في المجال التعليمي وتقديم التسهيلات الضرورية وحمايتهم من مخاطر العمليات العسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرتها الأمنية والعسكرية في سوريا وبناءً عليه:

الالتزامات:

1- في إطار جهودنا في قوات سوريا الديمقراطية لحماية الأطفال والمدارس والعاملين في المجال التعليمي من آثار النزاعات المسلحة والعمليات العسكرية ولضمان الطبيعة المدنية للمدارس كبيئات تعليم آمنة للأطفال تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بكافة مكوناتها بالامتناع عن استخدام المدارس للأغراض الحربية وعن وضع أي معدات أو أسلحة بالقرب منها إلا في حالات الضرورة العسكرية القصوى كأن تكون المدارس معرضة لعدوان من أطراف عسكرية أخرى وتحتاج إلى حماية وذلك بالتنسيق الكامل مع السلطات المدنية المختصة مثل هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا باعتبارها الجهة المدنية المخولة والسلطة الناظمة للعملية التعليمية والتربوية والمدارس والمرافق التعليمية.

2- تمتثل جميع مكونات قوات سوريا الديمقراطية امتثالاً تاماً لمبادئ التمييز بين الأهداف العسكرية وبمبدأ الاحتياطات ضد آثار الهجوم على النحو المنصوص عليه في قانون النزاع المسلح، وبالتالي الامتناع عن الاستخدام العسكري للمدارس بما لا يتنافى مع الالتزام رقم (1) أعلاه.

3- تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بأخذ الاحتياطات أثناء مهاجمة المدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكرية فيها لتجنب إلحاق الضرر المباشر أو العارض بها، واللجوء إلى المستشارين القانونيين المرافقين للعمليات العسكرية لمساعدة القادة في اتخاذ القرار.

4- على جميع القادة العسكريين في قوات سوريا الديمقراطية في المقرات الرئيسية والضباط الميدانيين والأفراد العسكريين الخاضعين لقياداتهم أن يكونوا على اطلاع تام بهذه التعليمات وأن تدرج هذه الوثيقة في جميع برامج التدريب في المدارس والأكاديميات العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

5- تدرج هذه التعليمات في قواعد الاشتباك العسكرية والسياسات العسكرية ذات الصلة وفي التخطيط العسكري الشامل للعمليات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية والاستعداد لها وتنفيذها.

6- تسمح قوات سوريا الديمقراطية للسلطات المدنية والجهات الفاعلة في المجال الإنساني بعد التنسيق والموافقة مع هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بالوصول إلى المواقع ومراجعة حالة المدارس، وبحسب ما تقتضيه الإمكانيات والحاجة، لبذل جهود تقييم الأضرار التي لحقت بالمدارس وإزالة المخاطر العسكرية مما يتيح إعادتها لطبيعتها المدنية.

7- تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بالتعاون التام مـع الممثلة الخاصة للأمـين العـام المعنية بالأطفـال والنــزاع المـسلح، وفِـرق عمـل الأمـم المتحـدة المعنية بالرصد والإبلاغ، بمـا في ذلـك تبـادل المعلومـات الملائمـة بـشأن الانتـهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد الأطفال.

8- تباشر قوات سوريا الديمقراطية اعتباراً من تاريخ صدور هذه التعليمات بعملية إخلاء المواقع التي تصنفها هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كمدرسة لإتمام العملية التدريسية باعتبارها السلطة المدنية والرسمية ومخولة بالقرار أصولاً.

9- تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بما ورد في الوثيقة أعلاه وسيتعرض القادة والضباط والأفراد لعقوبات في حال عدم الالتزام بها أصولاً".

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ANHA