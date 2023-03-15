طالبات جامعة كوباني يؤكدن دعمهن لانتفاضة روجهلات وإيران

اجتمعت، اليوم، العشرات من طالبات جامعة كوباني أمام مبنى الجامعة للإدلاء ببيان تنديداً بالهجمات التي تتعرض لها مدارس الإناث بالغازات السامة، منذ شهر تشرين الثاني2022، والتي ادت لتسمم ما يقارب 8 آلاف طالبة، ولفقدان 4 طالبات على الأقل لحياتهن.

وأكد البيان أن "انتفاضة (المرأة، الحياة، الحرية) مستمرة في روجهلات كردستان وإيران، في المقابل تسعى الدولة الإيرانية إلى إسكات صوت النساء، لذلك تهاجم المجتمع والنساء بشكل خاص، فقد قتلت المئات من الأشخاص، وأعدمت العشرات واعتقلت الآلاف رغم ذلك الانتفاضة مستمرة بطليعة الطلبة".

وأشارت الطالبات خلال البيان إلى أن إيران تهاجم مدارس الفتيات بالمواد الكيماوية السامة كما تهاجم دولة الاحتلال التركي جبال كردستان بالأسلحة الكيماوية.

وأكدن على مواصلة دعمهن للانتفاضة في روجهلات (شرق كردستان) وإيران، ودعم إرادة الطلبة.

واختتم البيان بترديد شعار "المرأة، الحياة، الحرية".

(ف)

ANHA