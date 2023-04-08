طالباني يلتقي بوفد رفيع من الحكومة الاتحادية على خلفية استهداف مطار السليمانية

وذكر بيان للاتحاد الوطني الكردستاني نشرته وكالة روج نيوز أيضاً؛ أن “بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، استقبل وفداً رفيع المستوى من الحكومة الاتحادية برئاسة قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي، وعضوية كل من حميد الشطري رئيس جهاز الأمن الوطني وعبد الوهاب الساعدي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في العراق والفريق قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة”.

وأضاف البيان؛ أنه جرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء الهيئة العاملة والمكتب السياسي للاتحاد الوطني وعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين، جرى التباحث حول آخر المستجدات الأمنية والهجوم على مطار السليمانية الدولي، حيث تم التأكيد على حماية سيادة أرض الوطن وتوحيد الجهود من أجل استتباب الاستقرار في البلد وعدم تكرار أحداث مماثلة.

وتابع البيان أن طالباني قدم الشكر لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الوفد الضيف، الأحزاب والقادة العراقيين والكردستانيين، الذين كانت لهم استجابة إزاء هذا التطور الخطير، داعياً أن توضح نتيجة التحقيقات للجنة المكلفة حقيقة الحادث والأسباب التي تقف وراءه للرأي العام.

وفيما يتعلق بالمسؤوليات المشتركة والمهام القومية لحماية الشعب والوطن، قال طالباني إن “مصيرنا مرتبط بوحدتنا والوئام بيننا، ويجب ألا يتم السماح لأشخاص أن يكونوا مرشدين للأجنبي ويعرضوا أمننا القومي للخطر”.

وأضاف رئيس الاتحاد الوطني: “حادث مطار السليمانية غير قابل للقبول والاتحاد الوطني الكردستاني يدفع ضريبة مواقفه القومية والوطنية، كنا ننتظر تحقيق وحدة الخطاب للكرد والأطراف السياسية لتحقيق المصالح العليا، ولم نكن أبداً نتصور أن الأجهزة الأمنية الداخلية تكون منفذة لأجندات الأجانب” بحسب البيان.

من جهته أشاد قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي، بالأمن والاستقرار في السليمانية، قائلاً: “نحن جئنا إلى السليمانية، تلك المدينة المعروفة بالقلب الكبير للرئيس مام جلال، وسررنا أن الأوضاع آمنة ولم يؤثر الحادث على حياة المواطنين”، مضيفاً “السياسة الوطنية الثابتة للاتحاد الوطني محل اعتزازنا، لأنه مع بداية ظهور المشكلات في العراق وتشكيل الحكومة، كانت له مواقف إيجابية وأدى دوراً مهماً في تهدئة الوضع”.

وأكد: “ندين بشدة هذا الحادث المؤسف ونعارض تماماً أي عمل عدائي ضد أرضنا وشعبنا” بحسب البيان.

(سـ)