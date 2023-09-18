طالباني يدعو لموقف جاد لوقف الهجمات ويطالب الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها الدستورية

فيما يأتي نص بيان بافل طالباني:

“ندين بشدة، الهجوم الإرهابي على مطار عربت الزراعي في السليمانية والذي أدى إلى استشهاد وإصابة ستة من البيشمركة الأبطال لمكافحة الإرهاب في كوردستان.

إن هذه العملية الإجرامية هي انتهاك فاضح لحدود الإقليم والعراق وتأتي ضمن المؤامرات التي تهدف إلى تخريب أمن واستقرار إقليم كوردستان ومنطقة السليمانية بشكل خاص.

ولمواجهة تكرار هذه الخروقات، فإنه من واجب الأطراف السياسية في الإقليم أن تواجه معاً المخاطر والتحديات الأمنية وتحمي كردستان من الأعداء والمغرضين.

مع تعازينا ومواساتنا القلبية لأسر وذوي شهداء مكافحة الإرهاب الأبطال وهم شهداء أمن كردستان، أرجو الشفاء العاجل للجرحى. كما نطالب بوقف فوري لهذه الهجمات وندعو الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية والوطنية في حماية أرض وسماء العراق بما فيه كردستان وأن لا تسمح بحدوث هذه الخروقات بعد الآن.

ندعو جميع أصدقائنا ودول العالم وكل الأحرار إلى موقف جاد والتضامن معنا لوقف هذه الهجمات الإرهابية. فنحن الكرد كنا في طليعة مواجهة الإرهاب خلال السنوات الماضية وقدمنا تضحيات كبيرة في سبيل ذلك ولا يمكن أن نكون هدفاً لمثل هذه العمليات الإرهابية.

مواطني كردستان الأعزاء

بعون من الله تعالى وبعونكم سنتغلب معاً على هذا الوضع وسنؤمّن بوحدتنا الاستقرار في إقليمنا وسنواجه جميع التحديات”.

(سـ)