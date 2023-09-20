طالباني والمالكي يطالبان الحكومة العراقية بتحمّل مسؤولياتها ووضع حد لتركيا

التقى رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني اليوم، في بغداد، رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، على ما أفادت وكالة روج نيوز.

وخلال اللقاء ناقش الجانبان آخر المستجدات السياسية، والهجوم على مطار عربت في السليمانية، والمشاكل بين هولير وبغداد ورواتب الموظفين في باشور كردستان، وتم التأكيد على ضرورة التنسيق والتعاون بين الأطراف السياسية من أجل التغلب على التحديات وحل المشكلات على أساس الدستور بشكل يضمن حقوق الجميع.

وجرى إدانة الهجوم الذي شنته مسيرة تركية على مطار عربت في السليمانية يوم الإثنين الفائت، من قبل الطرفين، وتمت مطالبة الحكومة العراقية بإنجاز مهامها الدستورية، ووضع حد للخروقات التركية، وعدم إبقاء أي ذريعة لاختراق سماء وأرض البلاد.

وأدى قصف الدولة التركية لمطار عربت في السليمانية، إلى استشهاد 3 مقاتلين من قوات مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الديمقراطي الكردستاني، وإصابة 3 أخرين.

(أ م)