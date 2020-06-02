طالبان والقاعدة على قلب رجل واحد وانتقادات عالمية لإجراءات ترامب تجاه المتظاهرين

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء، إلى علاقة طالبان بتنظيم القاعدة والمظاهرات في الولايات المتحدة.

وول ستريت جورنال: دراسة للأمم المتحدة تقول إن علاقة طالبان بالقاعدة وثيقة

صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية تطرقت إلى دراسة حول علاقة طالبان بالقاعدة وقالت "كشف تقرير للأمم المتحدة صدر يوم الاثنين أن حركة طالبان حافظت على علاقات وثيقة مع القاعدة، وعقدت ستة اجتماعات رفيعة المستوى على الأقل مع قادة الجماعة خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة وعرضت ضمانات بأنها ستحافظ على الروابط التاريخية بينهما، وأشار إلى أن الروابط ترجع إلى أواصر الصداقة والمصاهرة والقتال المشترك والتعاطف الفكري.

وتشير نتائج الأمم المتحدة إلى أن طالبان ستواجه صعوبة في تنفيذ جانبها من الاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة في شباط/فبراير، وبموجب الشروط، ستسحب الولايات المتحدة جميع قواتها في غضون 14 شهراً مقابل ضمانات من طالبان بأن أفغانستان لن تصبح أبداً مرة أخرى ممراً للقاعدة وداعش، حيث تعهدت طالبان وبموجب الاتفاق، بمنع القاعدة من استغلال الأراضي الأفغانية في تهديد أمن الولايات المتحدة وحلفائها".

نيويورك تايمز: المستوطنون الإسرائيليون يعارضون وبشكل مفاجئ خطة نتنياهو لضم الضفة

صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية تطرقت إلى الوضع الاسرائيلي وقالت "تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضم جزء كبير من الضفة الغربية المحتلة، ولكن الآن بعد أن صرح بذلك، هنالك شكوك هو تطبيق هذا الوعد.

فبعد سحق معارضيه السياسيين وفوزه بولاية جديدة، مهد بنيامين نتنياهو الطريق لتحقيق وعدّ حملته الأكثر استقطابًا: ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، حلم المستوطنين اليهود اليمينيين.

ولكن بعد شهر من قوله بأنه سيطبق السيادة الإسرائيلية على مساحات شاسعة من الأرض اعتمد عليها الفلسطينيون لدولة مستقبلية، يواجه نتنياهو فجأة مقاومة شديدة، بما في ذلك تمرد مفاجئ في صفوف قادة المستوطنين الذين كانوا يتوقون للضم لسنوات.

ويزعمون أن خطة نتنياهو ستفتح الباب أمام دولة فلسطينية، وأنها ستنهي أي توسع للمستوطنات الإسرائيلية في معظم الضفة الغربية، وستقتل المشروع الديني الصهيوني لتحقيق الهيمنة على الوطن التوراتي بأكمله.

وتثير المعارضة الشرسة غير المتوقعة، إلى جانب الإشارات المختلطة من إدارة ترامب، تساؤلات حول ما إذا كان نتنياهو سيفي بتعهداته الخاصة بالضم".

واشنطن تايمز: الحلفاء... أمريكيا تمزق نفسها، الأعداء .....يطلقون النار على أمريكا بسبب أعمال الشغب

وعن الاحتجاجات في أمريكا قالت صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية "أثارت صراعات إدارة ترامب للسيطرة على الاحتجاجات العنيفة في جميع أنحاء البلاد تعليقات وانتقادات حتى من بعض أقوى حلفاء أمريكا، مما قد يؤدي إلى إسفين بين الولايات المتحدة وشركائها مع انتشار المظاهرات في جميع أنحاء العالم.

وبعد أسبوع من وفاة جورج فلويد خلال مواجهة مع شرطة مينيسوتا، ترسخت العاصفة النارية المشحونة عنصرياً في جميع أنحاء العالم.

ويبدو أن خصوم أمريكا الرئيسيين كالصين وإيران على أهبة الاستعداد، حيث أطلق البلدان سخرياتهما علناً ضد الولايات المتحدة، وقالا إن العنصرية المتأصلة في البلاد والنظام السياسي غير الفعال ستؤدي إلى حساب لا مفر منه.

والأكثر إثارة للانتباه هو انتقاد الأصدقاء والحلفاء التقليديين، حيث وجه مسؤولون في بريطانيا وألمانيا ضربات خفية إلى القادة الأمريكيين يوم الاثنين، وأعلنت الصحف الكبرى في استراليا أن الولايات المتحدة "تمزق نفسها" وأن النظام السياسي الأمريكي قد فشل بشكل مذهل.

وكما دعا كبار المسؤولين البريطانيين علناً ​​الولايات المتحدة إلى وقف كل أشكال مضايقة الصحفيين الذين يحاولون تغطية الاحتجاجات المتزايدة، وبحسب ما ورد، قُبض على المصور البريطاني آدم جراي في مدينة نيويورك يوم الأحد أثناء تغطيته المظاهرات.

وفي ألمانيا، سخر كبار المسؤولين في هذا البلد من خطة الرئيس ترامب لإعلان مجموعة أنتيفا منظمة إرهابية، حيث قال ترامب الرئيس إن الجماعة اليسارية المتطرفة، التي تعدّ نفسها "مناهضة للفاشية"، مسؤولة عن بعض أعمال العنف في المدن الأمريكية الكبرى في الأيام الأخيرة.

وكما أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً بلغة موجهة إلى واشنطن تكون مخصصة بشكل أكبر للدول الأوتوقراطية في العالم النامي".

(م ش)