طالبان تؤكد مشاركتها في محادثات مع موسكو بشأن أفغانستان

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أفغانستان قوله اليوم، إن ممثلين عن طالبان أكدوا مشاركتهم في محادثات بشأن أفغانستان في موسكو الأسبوع المقبل.

وكان بوتين قد قال في وقت سابق اليوم، إن هناك 2000 مرتزق من "داعش" في شمال أفغانستان، ويخطط قادتهم للتأثير على دول ومناطق أخرى في روسيا.

وأكدت وزارة الخارجية في وقت سابق أيضاً، أن موسكو ستدرس احتمال الاعتراف بسلطة حركة "طالبان" في أفغانستان، بعد تشكيل حكومة شاملة تشارك فيها جميع الأطراف في البلاد، والتزامها بوعودها حول مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.

وقالت روسيا، الخميس، إنها ستدعو ممثلين عن حركة طالبان للمشاركة في محادثات دولية بشأن أفغانستان في وقت لاحق هذا الشهر.

واستضافت موسكو مؤتمراً دولياً بشأن أفغانستان في مارس/ آذار الماضي، أصدرت خلاله روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان، بياناً مشتركاً، يدعو الأطراف الأفغانية المتحاربة آنذاك إلى التوصل إلى اتفاق سلام وكبح العنف.

(ل د)