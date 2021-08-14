طالبان تسيطر على مقاطعة محاذية لكابول وتهاجم مدينة شمال أفغانستان

وسيطرت طالبان على أجزاء كبيرة من شمال وغرب وجنوب أفغانستان في هجوم سريع قبل أقل من ثلاثة أسابيع من استعداد الولايات المتحدة لسحب آخر قواتها مما أثار مخاوف من سيطرتها على البلاد بالكامل أو اندلاع حرب أهلية أفغانية أخرى، بحسب تقرير لوكالة الأسوشيتد برس..

وهاجمت طالبان مدينة مزار الشريف الشمالية من عدة اتجاهات، مما أدى إلى اندلاع قتال عنيف على أطرافها، بحسب منير أحمد فرهاد، المتحدث باسم حاكم الإقليم.

وأحرزت طالبان تقدماً كبيراً في الأيام الأخيرة، بما في ذلك السيطرة على هرات وقندهار، ثاني وثالث أكبر مدن البلاد. وهي تسيطر الآن على 18 من أصل 34 مقاطعة في أفغانستان، تاركة الحكومة المدعومة من الغرب تسيطر على عدد قليل من المقاطعات في الوسط والشرق، بالإضافة إلى كابول ومزار الشريف.

وأثار انسحاب القوات الأجنبية والتراجع السريع للقوات الأفغانية - على الرغم من مساعدات الولايات المتحدة بمئات المليارات من الدولارات على مر السنين - مخاوف من عودة طالبان إلى السلطة أو قد يتمزق البلد بسبب الاقتتال بين الفصائل، كما حدث بعد الانسحاب السوفيتي عام 1989.

ووصل أول مشاة البحرية من كتيبة قوامها 3000 يوم الجمعة للمساعدة في إخلاء سفارة الولايات المتحدة جزئياً. ومن المقرر أن يصل الباقون بحلول يوم الأحد، وقد أثار انتشارهم تساؤلات حول ما إذا كانت الإدارة ستفي بالموعد النهائي للانسحاب في 31 آب.

وفي غضون ذلك، نشرت حركة طالبان شريط فيديو أعلنت فيه الاستيلاء على محطة الإذاعة الرئيسة في مدينة قندهار الجنوبية، وأعادت تسميتها بصوت الشريعة.

(م ش)