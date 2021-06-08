طالبان تسيطر على منطقة جديدة بعد انسحاب القوات الأميركية

وتخلت القوات الحكومية قبل فجر اليوم، عن مركز منطقة دولت آباد الواقعة في إقليم فارياب شمال البلاد، وفرّت إلى منطقة أندخوي المجاورة، بدون الاشتباك مع عناصر حركة طالبان، بحسب ما قاله ثلاثة من أعضاء المجالس المحلية.

وقال عبد الأحد علي بيك، عضو مجلس الإقليم، إن مصير أكثر من عشرة أفراد من قوات الأمن في المنطقة ما زال غير واضح، بسبب تعطل شبكة الاتصالات. وظلت منطقة دولت آباد تحت الحصار لمدة ثلاثة أعوام.

ولم يكن باستطاعة القوات الحصول على دعم لوجستي إلا جوًّا؛ كما أن الدعم الأرضي كان مستحيلًا، بسبب سيطرة طالبان على جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة، بحسب المصدر ذاته.

أما في إقليم غزني، الواقع في جنوب شرق البلاد، فاجتاح عناصر الحركة نقطتي تفتيش في منطقة آب باند، بحسب ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

وكان مسؤولون، قالوا أمس الإثنين، إن ثمة اشتباكات عنيفة مستمرة في ثلاث مناطق على الأقل بالإقليم.

ومن جهة أخرى، حذر عارف رحماني، وهو عضو في البرلمان عن غزني، من احتمال انهيار المناطق في حال فشلت الحكومة في إرسال دعم جوي.

وكثفت حركة طالبان من هجماتها على عواصم الأقاليم ومراكز المناطق، والقواعد الأمنية الأكبر عقب بدء انسحاب القوات الأميركية والدولية من أفغانستان في الأول من أيار/ مايو الماضي.

(د ع)