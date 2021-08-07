طالبان تسيطر على عاصمة بولاية في أفغانستان وأميركا تحث رعاياها على مغادرة المنطقة

وبعد يوم من إعلان مسؤولين أفغان، استيلاء حركة طالبان على زرانج عاصمة إقليم نيمروز غرب البلاد، سيطرت الحركة، اليوم السبت، على عاصمة ولاية ثانية في أفغانستان، وهي مدينة شبرغان الواقعة في جوزجان، وفق ما أعلن نائب حاكم الولاية.

وقال نائب حاكم جوزجان، قادر ماليا، لوكالة فرانس برس: "تراجعت القوات الحكومية والمسؤولون إلى المطار".

وكان نائب حاكم ولاية نيمروز روح غل خيرزاد قد أكد أمس لـ "فرانس برس" سقوط مدينة زرانج، في يد الحركة.

ومن جهتها حثت السفارة الأميركية في العاصمة الأفغانية كابول رعاياها على مغادرة البلاد فوراً مع احتدام المعارك في البلاد، ليأتي الإجراء الأميركي بعد ساعات من خطوة بريطانية مماثلة.

وطالبت بريطانيا جميع مواطنيها في أفغانستان بضرورة مغادرة البلاد على الفور بسبب "تدهور الوضع الأمني" هناك مع اشتداد القتال بين "طالبان" والقوات الحكومية.

ومنذ الانسحاب الأميركي من أفغانستان شنت حركة طالبان هجمات كاسحة استولت خلالها على 90% من أراضي البلاد بحسب بعض التقديرات، متأهبة للانقضاض على المدن الكبرى وعواصم الأقاليم وحتى العاصمة كابول.

على صعيد متصل، كتبت وزارة الدفاع الأفغانية في صفحتها على "تويتر": "تم القضاء على 385 إرهابياً من طالبان، وأصيب 210 آخرين نتيجة العملية العسكرية للجيش الأفغاني خلال اليوم الأخير".

وأجرى الجيش الأفغاني عملياته الخاصة في 14 ولاية، بما فيها قندهار وهرات وهلمند.

وتقاتل طالبان لإعادة فرض سيطرتها بعد 20 عاماً من الإطاحة بها على أيدي قوات تقودها الولايات المتحدة، وتصعّد الحركة حملتها لهزيمة الحكومة.

(د ع)