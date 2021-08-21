طالبان تقول إنها تدرس إطار الحكم المقبل في البلاد: قد لا يكون ديمقراطياً!

وأوضح المسؤول في الحركة أن "قانونيين ودينيين وخبراء في السياسة الخارجية ضمن الحركة يسعون إلى طرح إطار حكم جديد خلال الفترة المقبلة".

ولفت في تصريحات لوكالة رويترز اليوم السبت: "نموذج طالبان الجديد للحكم قد لا يكون ديمقراطياً بالتعريف الغربي الدقيق، ولكنه سيحمي حقوق الجميع".

إلى ذلك، شدد على أن طالبان تواصل إجراء المشاورات مع كبار الزعماء الأفغان السابقين، وقادة "الميليشيات" الخاصة، مضيفاً أنها تناقش كيفية ضمان مغادرة القوى الغربية بشروط ودية.

أما عن الفوضى التي حصلت منذ يوم الأحد الماضي في مطار كابول، فنفى أن تكون الحركة هي التي سببتها، معتبراً أنه كان يمكن للغرب ترتيب خطة أفضل للإجلاء.

وفيما يتعلق بالانتهاكات والفظائع التي ارتكبت بحق المدنيين، ادعى أن الحركة ستحقق في العديد من المشاكل التي تسبب بها عناصرها.

ويذكر أن طالبان تسعى إلى تقديم وجه أكثر اعتدالاً منذ سيطرتها السريعة على السلطة الأسبوع الماضي، لكن تاريخها الحافل بالانتهاكات لا يزال حاضراً في ذاكرة آلاف الأفغان، فقد حكمت البلاد بقبضة من حديد من عام 1996 إلى عام 2001، قبل أن تطيح بها قوات كانت تقودها الولايات المتحدة لإيوائها متطرفي القاعدة الذين دبّروا هجمات 11 سبتمبر.

(ش ع)