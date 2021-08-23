وقالت حركة طالبان، اليوم الاثنين، أنها حاصرت ولاية بنجشير، في انتظار دخولها بـ "طرق سلمية" كما ودعت طالبان عبر حسابها بالعربية بموقع تويتر المسؤولين المحلّيين بالولاية إلى الاستسلام، مؤكدة أنها تريد حل الأزمة دون قتال.

وذكرت الحركة أنها طهرت مديريات (بنو، وبل حصار، وده صلاح) ممن سمتهم "البغاة الأشرار" بشكل كلي.

وكشفت في ذات الوقت أن عناصر من الحركة في ولايات بدخشان وتخار، وبغلان "مرابطون" الآن عند بوابة ولاية بنجشير.

وقالت: إن الطريق هناك "سالك مفتوح، والعدو تحت الحصار في الولاية".

وبقيت "بنجشير" الولاية الوحيدة في أفغانستان خارج سيطرة حركة "طالبان"، حيث يطالب القيادي العسكري أحمد مسعود، نجل القيادي الراحل أحمد شاه مسعود، بمفاوضات مع طالبان قبل دخول "بنجشير".

وكان القيادي الأفغاني أحمد مسعود قال أمس، الأحد، من مقر حكمه بولاية بنجشير موطنه وموطن والده الراحل، إنه "مستعد للحرب ضد طالبان، استعداده للسلام"، لكن الردّ من طالبان جاء عبر إرسال "مئات" المسلحين إلى المنطقة الواقعة شمال كابول.

ونشرت طالبان تسجيلاً مصوراً تظهر فيه آليات محمّلة بالعتاد والمسلحين لتؤكد رسالتها إلى أحمد مسعود بأن طالبان اختارت الحرب لإسقاط آخر ولاية، خارج قبضتها.

وفي سياق منفصل، قال متحدث باسم طالبان، سهيل شاهين، إن 31 آب/ أغسطس هو "الخط الأحمر" لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، وأن أي تمديد للجدول الزمني المتعلق ببقائها في البلاد سيعني تمديد "الاحتلال".

وصرح شاهين في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية: "هذا خط أحمر. أعلن الرئيس بايدن أنهم سيسحبون جميع قواتهم العسكرية في 31 آب/ أغسطس، لذا إذا قاموا بتمديده، فهذا يعني أنهم يمددون الاحتلال بينما لا داعي لذلك".

وأضاف: "إذا طلبت الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة مزيداً من الوقت لمواصلة عمليات الإجلاء .فالجواب هو لا، أو ستكون هناك عواقب".

ولكن على الجانب الآخر، تحدث الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن احتمالية استمرار الوجود الأميركي على الأراضي الأفغانية حتى بعد انقضاء موعد الانسحاب المحدد نهاية الشهر الجاري، وقال أمس الأحد أنه "ثمة مناقشات جارية بيننا وبين الجيش بشأن التمديد. نأمل بألا نضطر إلى التمديد لكننا سنناقش مدى تقدم عملية الإجلاء".

(د ع)