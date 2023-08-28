طالبان تمنع النساء من زيارة أشهر منتزه شعبي في أفغانستان

أعلنت طالبان التي تسلمت الحكم في أفغانستان، منع النساء والفتيات من الذهاب إلى أحد المنتزهات الوطنية الأكثر شعبية في البلاد، مما يضاف إلى قائمة طويلة من القيود التي تفرض على المرأة، على صعيد الحريات الفردية والاجتماعية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "إندبندنت"، ونقلته شبكة الحرة.

ويزور عشرات آلاف الأشخاص منتزه "باند أمير الوطني" كل عام بمقاطعة باميان في وسط أفغانستان، وذلك للاستمتاع بمناظره الطبيعية التي تتضمن بحيرات زرقاء صافية المياه ومنحدرات شاهقة خلابة.

وجرى الإعلان عن الحظر بعد أن اشتكى ما يسمى بالقائم بأعمال وزير "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، محمد حنفي، بأن "النساء الزائرات للمنتزه لم يلتزمن بالطريقة الصحيحة لارتداء الحجاب".

وأمر حنفي عناصر طالبان بالبدء في منع النساء من دخول المنتزه، قائلاً: "إن الذهاب لمشاهدة معالم المدينة ليس أمراً ضرورياً بالنسبة للنساء"، وفقاً لصحيفة "غارديان".

ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحظر بأنه "الأحدث في قائمة متزايدة من القيود المفروضة على النساء الأفغانيات"، وذلك منذ عودة طالبان إلى السلطة في منتصف آب عام 2021، حيث سبق لها أن أغلقت معظم المدارس الثانوية للفتيات، ومنعت النساء من الالتحاق بالجامعات.

كما حظرت عمل العديد من موظفات الإغاثة الأفغانيات في المنظمات المحلية والدولية، ناهيك عن منع دخول النساء إلى عدد كبير من الأماكن العامة، بما في ذلك صالات الألعاب الرياضية والحدائق.

وفي هذا الصدد، قالت الناشطة الحقوقية في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، هيذر بار: "سمعت العديد من الأفغانيات يقلن إنهن بانتظار القرار المقبل الذي تمنع فيه طالبان المرأة من مجرد التنفس".

وبعد مرور أكثر من عامين على عودة طالبان إلى السلطة، أضحى قرار منع النساء من دخول ذلك المعلم الشهير أحدث خطوة منهجية في سبيل إخراجهن من المجال العام. وهنا أوضحت هيذر بار: "خطوة بخطوة تضيق الجدران على المرأة، حيث يتحول كل منزل (في البلاد) إلى سجن".

(س ع)