طالبان تمنع النساء من المشاركة في تجمّعات العيد

منعت حركة طالبان النساء من المشاركة في تجمعات العيد في منطقتين بالبلاد، وذلك في تضييق جديد تنتهجه الحركة لحرية النساء.

ووفقاً لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، فقد أظهرت مذكرتان متشابهتان أن "قادة طالبان المحليين في منطقة بغلان الشمالية ومنطقة تخار الشمالية الشرقية قالوا إنه ممنوع على النساء الخروج في مجموعات خلال أيام عيد الفطر".

ويأتي ذلك بعد أسابيع فقط من مجموعة القيود الأخيرة التي فرضتها طالبان والتي منعت العائلات والنساء من الذهاب إلى المطاعم الموجودة داخل الحدائق، وإغلاق المساحات الخضراء المفتوحة أمام النساء في مقاطعة هرات شمال غرب أفغانستان.

وقال مسؤول إن منع النساء من زيارة المطاعم ذات الحدائق جاء بعد شكاوى من علماء دين وأفراد عاديين بشأن "حدوث اختلاط بين الجنسين" في مثل هذه الأماكن.

ومنذ وصول طالبان إلى السلطة منتصف شهر آب 2021، منعت الفتيات من التعليم بعد الصف السادس، كما منعت النساء من العمل والدراسة والسفر دون مرافق ذكر محرم، ومنعن حتى من ارتياد الحدائق.

كما فرضت عليهن الحجاب الكامل، ومنعتهن من العمل في منظمات محلية ودولية غير حكومية، ما عرقل توصيل المساعدات الإنسانية.

وتقاوم أفغانيات كثيرات القيود التي وضعتها طالبان، عبر الخروج في مظاهرات مطالبة بالحق في التعلم والعمل، لكن سرعان ما تواجه حركة طالبان هذه الاحتجاجات بالقمع واحتجاز المحتجات سراً.

(د ع)